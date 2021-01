Jasa Raharja Bangga 60 Tahun Melayani Negeri

INFO BISNIS - Puncak perayaan peringatan hari ulang tahun ke-60 PT Jasa Raharja yang jatuh pada tanggal 1 Januari 2021 bertema “Bangga Melayani Negeri”, diselenggarakan pada Senin, 4 Januari 2021. Peringatan kali ini digelar secara virtual dan dilaksanakan dengan berpedoman pada protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19, tanpa mengurangi makna dan esensi sesuai dengan tema yang diusung.

Rangkaian acara Jasa Raharja Road to 60th dimulai sejak Agustus 2020 dan menjadi bagian dari peringatan hari jadi PT Jasa Raharja. Peringatan diawali dengan melaksanakan upacara, kemudian dilanjutkan dengan perayaan yang diramaikan oleh bintang tamu sebagai hiburan dan diikuti oleh keluarga besar PT Jasa Raharja di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan ini PT Jasa Raharja juga memberikan penghargaan kepada karyawan berupa Penghargaan Pengabdian, dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng sebagai wujud syukur yang diberikan kepada karyawan paling senior paling junior serta karyawan yang bertugas di ujung timur hingga barat Indonesia.

Pada momen berbahagia ini juga dilaksanakan kegiatan peluncuran buku “60 Tahun Jasa Raharja” yang dirangkai dengan pemutaran Video Milestone yang berisi catatan perjalanan selama 60 Tahun PT Jasa Raharja. Dalam acara tersebut, turut menampilkan juga Band JR NextGen, Band dari Jasindo, dan Jamkrindo sebagai bagian dari keluarga besar Indonesia Financial Group.

Direktur Utama PT Jasa Raharja, Budi Rahardjo S menyampaikan, meski di tengah pandemi tidak menyurutkan langkah serta semangat insan Jasa Raharja untuk senantiasa selalu berkomitmen dalam memberikan pelayanan terbaik, mudah, cepat dan tepat sebagai wujud negara hadir bagi korban kecelakaan alat angkutan umum dan korban kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Hal ini tercermin dari pencapaian kinerja operasional dan keuangan Jasa Raharja sampai akhir tahun 2020, sebagai berikut:

Kecepatan Pelayanan Santunan bagi korban MD TKP dapat ditempuh 1 hari 14 jam atau penyelesaian santunan korban MD TKP 94,48% diselesaikan di bawah 3 hari. Rasio overbooking bagi korban laka lantas yang dirawat di RS sebesar 87,65%. Jumlah RS yang telah bekerja sama dengan Jasa Raharja menjadi 2.129 RS atau meningkat sebesar 401 RS dari tahun sebelumnya (1.728 RS), dengan persentase 90,83% dari RS yang terdaftar di Kementerian Kesehatan RI. Upaya peningkatan pelayanan prima dilakukan melalui inovasi-inovasi pelayanan maupun pendanaan, seperti implementasi SiVERA, Monika, dan juga Aplikasi Mobile JR-Ku.

PT Jasa Raharja juga masih dapat menjaga kinerja keuanganya, meskipun mengarungi masa pandemi Covid-19, Jasa Raharja masih dapat membukukan laba yang ditopang dengan rasio-rasio keuangan yang sehat, terlihat dari tingkat RBC 553,00 % (jauh di atas batasan minimal POJK, yakni 120%). Tidak kalah membanggakan, Jasa Raharja di tahun 2020 masih menjadi 10 besar BUMN atau yang disamakan dengan BUMN yang memberikan kontribusi dividen Tahun Buku 2019 kepada Negara.

PT Jasa Raharja juga telah mendapatkan 33 penghargaan, antara lain The Best CEO & GRC Leader 2020 (Financial Services), 4th Winner of The Best Human Capital in State Owned Enterprises Company, Indonesia Finance Award III 2020 Kategori The Best BUMN Company with Gold Score (Excellent), The Best of The best IT for State Owned Enterprise's Company, serta 1st The Best Indonesia Operational Excellence Award Kategori BUMN with Platinum Score.

Jasa Raharja sebagai perusahaan yang tergabung dalam Holding Perasuransian dan Penjaminan atau Indonesia Financial Group (IFG) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat senantiasa mengedepankan transformasi digital pelayanan, melalui sistem yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, Korlantas Polri, Ditjen Dukcapil dan Perbankan. Hal ini sebagai inisiatif untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat sejalan dengan visi misi Presiden untuk penyederhanaan birokrasi.(*)