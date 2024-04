8 Janji Prabowo-Gibran: dari Makan Siang Gratis sampai Naikkan Gaji ASN dan TNI-Polri

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah ditetapkan oleh KPU sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029 melalui rapat pleno di Kantor KPU, Jakarta Pusat pada Rabu, 24 April 2024.

Pasangan Prabowo-Gibran mengalahkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dalam Pilpres 14 Februari 2024 dan sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, 22 April 2024.

Mereka akan dilantik pada 20 Oktober 2024 sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Sambil menunggu mereka resmi memimpin, ada baiknya masyarakat Indonesia merunut kembali sejumlah janji politik pasangan ini yang diucapkan dalam kampanye.

1. Makan Siang Gratis

Salah satu program unggulan Prabowo-Gibran adalah makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah di seluruh Indonesia. Berdasarkan catatan Tempo, Prabowo menaksirkan anggaran yang dibutuhkan untuk mewujudkan program ini adalah sekitar Rp 460 triliun.

“Sekitar Rp460 triliun lebih. Everybody will ask, uangnya dari mana? APBN sekarang, alokasi untuk Bansos itu adalah Rp 493 triliun, hampir Rp 500 triliun. Apakah itu tidak termasuk bantuan sosial? The answer is so easy. Apakah memberi makan anak-anak sekolah tidak termasuk bidang pendidikan?” kata Prabowo di acara Trimegah Political and Economic Outlook 2024 di The Ritz Carlton Pacific Place, Rabu, 31 Januari 2024.

Berdasarkan dokumen visi-misi Prabowo-Gibran, program ini menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100% pada tahun 2029. Adapun makan siang dan susu gratis ini diberikan kepada siswa prasekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren. Ada juga bantuan gizi yang diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga.

2. Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Pasangan capres-cawapres yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju ini juga berjanji akan menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus tuberkulosis (TBC) hingga 50 persen dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. Adapun program ini dibuat untuk memastikan kualitas hidup manusia di Indonesia terjaga.

“Pemeriksaan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kesehatan dan pencegahan penyakit dengan pemeriksaan kesehatan tekanan darah, kadar gula darah, dan rontgen paru. Target pemberantasan TBC adalah mengurangi kasus TBC sebanyak 50% pada tahun 2029. Rumah sakit berkualitas akan didirikan di seluruh kabupaten dengan dukungan dan insentif yang menarik bagi dokter ahli yang akan bertugas di sana,” tulis Prabowo-Gibran dalam dokumen visi-misinya.

3. Menaikkan Gaji ASN, TNI/POLRI, dan Pejabat Negara

Menurut Prabowo-Gibran, pelayanan publik yang baik akan terlaksana bila aparatur sipil negara (ASN) terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan, tentara nasional Indonesia, kepolisian Republik Indonesia, dan pejabat negara berada dalam kondisi sejahtera.

Oleh karena itu, pasangan calon nomor urut dua ini pendapatan bahwa gaji pelayan publik itu perlu ditingkatkan secara layak. Kebijakan penggajian diarahkan pada upah minimum provinsi (UMP) dengan rentang gaji tertinggi mengacu pada jabatan profesional, meski pelaksanaan dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan negara.

4. Melanjutkan Dana Desa , BLT, dan Rumah Murah

Membangun dari desa menjadi strategi utama dalam pembangunan nasional Prabowo-Gibran. Untuk itu, mereka berpendapat program terkait pembangunan desa yang sudah dilaksanakan harus dilanjutkan dan ditingkatkan.

Di program tersebut termasuk membangun rumah murah dengan sanitasi baik untuk masyarakat yang membutuhkan, menyalurkan dana desa secara langsung, dan dana kelurahan. Ditargetkan untuk dapat membangun/ merenovasi rumah sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun dengan total nasional mencapai 3 juta rumah mulai pada tahun kedua.

