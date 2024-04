10 Negara dengan Harga BBM Paling Murah, Indonesia Termasuk?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bahan bakar minyak (BBM) menjadi komoditas vital sektor energi yang berperan penting dalam menggerakkan perekonomian dunia.

Di Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif telah menetapkan kenaikan rata-rata harga minyak mentah atau Indonesian Crude Price (ICP) Maret 2024 melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 213.K/MG.03/DJM/2024 tentang Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Maret 2024, yaitu US$ 83,79 per barel, naik US$ 3,69 per barel dari ICP bulan sebelumnya, sebesar US$ 80,09 per barel.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi menyebut peningkatan harga minyak mentah karena dipengaruhi oleh serangan Ukraina pada kilang-kilang minyak Rusia. Serangan itu berpotensi mengganggu stok BBM di Asia dan Eropa.

“Selain itu, faktor utama lain karena adanya penurunan cadangan minyak mentah dan gasoline Amerika Serikat pada pertengahan Maret 2024 yang melebihi perkiraan pasar, dinilai sebagai indikator terjadinya peningkatan permintaan terhadap minyak,” kata Agus dalam siaran pers di Jakarta, Selasa, 2 April 2024.

Lantas, di mana sajakah negara dengan harga BBM paling murah? Apakah Indonesia termasuk? Ini daftarnya.

Daftar Negara dengan Harga BBM Paling Murah

Global Petrol Prices merilis daftar harga BBM dengan nilai oktan (RON) 95 di beberapa negara pada Senin, 15 April 2024. Untuk harga rata-rata BBM RON 95 di seluruh dunia adalah US$ 1,35 atau Rp 21.747 (kurs Rp 16.109) per liter.

Secara umum, negara-negara maju mempunyai harga BBM lebih tinggi, sedangkan negara-negara berkembang serta negara yang memproduksi dan mengekspor minyak memiliki harga yang jauh lebih rendah.

Satu pengecualian bagi Amerika Serikat yang merupakan negara maju, tetapi harga bahan bakar di dalam negerinya rendah.

Perbedaan harga di setiap negara disebabkan oleh ketidaksamaan besaran pajak dan subsidi yang diberikan. Semua negara mempunyai akses yang sama di pasar internasional, tetapi keputusan pengenaan pajak bisa berbeda tergantung kebijakan masing-masing pemerintah. Akibatnya, harga eceran BBM bervariasi di setiap negara.

Adapun 10 negara yang menjual harga BBM (RON 95) eceran paling murah sebagai berikut:

1. Iran

- Per liter: US$ 0,029 atau Rp 467.

- Per barel: US$ 4.548 atau Rp 73.263.732.

2. Libya

- Per liter: US$ 0,031 atau Rp 499.

- Per barel: US$ 4.932 atau Rp 79.449.588.

3. Venezuela

- Per liter: US$ 0,035 atau Rp 563.

- Per barel: US$ 5.565 atau Rp 89.646.585.

4. Mesir

- Per liter: US$ 0,284 atau Rp 4.574.

- Per barel: US$ 45.138 atau Rp 727.128.042.

5. Kuwait

- Per liter: US$ 0,342 atau Rp 5.509.

- Per barel: US$ 54.303 atau Rp 874.767.027.

6. Algeria

- Per liter: US$ 0,342 atau Rp 5.509.

- Per barel: US$ 54.303 atau Rp 874.767.027.

7. Angola

- Per liter: US$ 0,358 atau Rp 5.767.

- Per barel: US$ 56.951 atau Rp 917.423.659.

8. Turkmenistan

- Per liter: US$ 0,429 atau Rp 6.910.

- Per barel: US$ 68.263 atau Rp 1.099.648.667.

9. Malaysia

- Per liter: US$ 0,432 atau Rp 6.959.

- Per barel: US$ 68.644 atau Rp 1.105.786.196.

10. Bahrain

- Per liter: US$ 0,531 atau Rp 8.553.

- Per barel: US$ 84.363 atau Rp 1.359.003.567.

MELYNDA DWI PUSPITA

