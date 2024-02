Jumlah Penumpang Kereta Cepat Whoosh Meningkat, Kini Ada 44 Perjalanan per Hari

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Kereta Cepat Indonesia China atau PT KCIC menambah jumlah perjalanan Kereta Cepat Whoosh menjadi 44 perjalanan per hari. Hal ini dilakukan seiring meningkatnya jumlah penumpang Kereta Cepat Whoosh.

Manager Corporate Communication KCIC, Emir Monti, menyebut, pada Februari 2024, rata-rata harian volume penumpang Whoosh mengalami peningkatan 15 persen dibandingkan Januari. Untuk hari kerja, kata Emir, volume penumpang mencapai sekitar 15 ribu per hari, sementara pada akhir pekan, volume penumpang meningkat hingga 20 ribu per hari.

Emir menjelaskan, dari total 44 perjalanan, 40 di antaranya adalah perjalanan rutin, sedangkan 4 lainnya adalah perjalanan tambahan yang direncanakan untuk dilakukan setiap Jumat, Sabtu, Minggu, serta pada hari libur nasional dan cuti bersama.

"Dengan adanya penambahan perjalanan ini, headway perjalanan Whoosh menjadi rata-rata setiap 40 menit sekali, sehingga masyarakat memiliki fleksibilitas dalam memilih jadwal yang diinginkan," ujar Emir dalam keterangan resmi yang dikutip pada Kamis, 29 Februari 2024.

Emir mengatakan, penambahan perjalanan ini merupakan hasil evaluasi dengan melihat pola permintaan dan pergerakan penumpang selama Whoosh beroperasi. Karena itu, kata Emir, diharapkan penambahan perjalanan ini dapat membantu dan memudahkan masyarakat untuk melakukan pembelian tiket dan memilih jadwal perjalanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan.

“Dapat dilihat kalau saat ini Whoosh sudah jadi salah satu moda transportasi andalan masyarakat, terutama di akhir pekan. Jadi penambahan jadwal perjalanan ini diperlukan untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada seluruh pelanggan,” ujar dia.

Sebagai informasi, KCIC juga masih menerapkan skema dynamic pricing yang menawarkan harga lebih hemat pada periode perjalanan tertentu. Emir menyebut, beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan dynamic pricing diantaranya jam sibuk (peak hour) atau jam non sibuk (off peak hour), momen liburan (high season) atau non liburan (low season), atau hari kerja ataupun akhir pekan.

