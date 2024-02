Rekam Jejak Prabu Revolusi yang Diangkat jadi Komisaris Kilang Pertamina Internasional

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jurnalis sekaligus Politikus Partai Perindo, Prabu Revolusi, resmi menjadi Komisaris Independen PT Kilang Pertamina Internasional atau KPI. Seperti apa rekam jejak Prabu?

Penunjukkan Prabu sebagai Komisaris Independen dikonfirmasi oleh Sekretaris Perusahaan KPI Hermansyah Y. Nasroen. "Betul, sebagai Komisaris Independen," kata dia pada Tempo lewat aplikasi perpesanan, Sabtu, 24 Februari 2024.

Hermansyah menuturkan, Prabu resmi menjadi Komisaris Independen Kilang Pertamina Internasional per Februari 2024. Dengan masuknya Prabu ke dalam institusi anak usaha PT Pertamina (Persero) itu, Hermansyah memastikan susunan Dewan Komisaris KPI tidak berubah.

Nama Prabu Revolusi sebelumnya sempat menjadi perbincangan. Dia pernah menjabat sebagai Deputi Komunikasi 360 Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud Md. sebelum akhirnya dipecat.

Dia kemudian mengalihkan dukungannya ke calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ini terlihat dari sejumlah unggahannya di media sosial Instagram resminya @praburevolusi.

Profil Prabu Revolusi

Dilansir dari laman berbagai sumber, Prabu memiliki nama lengkap Prabunindya Revta Revolusi. Dia lahir di Bandung pada tahun 1980 dan merupakan suami dari Zee Zee Shahab yang telah dinikahinya sejak 2011.

Pria berusia 44 tahun ini tercatat menempuh pendidikan sarjana Teknik Fisika dari Institut Teknologi Bandung atau ITB. Prabu disebut pernah terlibat beberapa proyek refinery automation alias otomatisasi kilang.

Prabu juga menyelesaikan gelar magister di Universitas Paramadina jurusan Komunikasi Politik pada 2017. Dia juga memperoleh gelar doktor dari Universitas Sahid pada 2022.

Prabu memulai kariernya dengan menjadi news anchor alias pembaca berita di stasiun televisi Metro TV pada 2008 silam. Dia kemudian pernah menjadi produser di stasiun televisi tersebut hingga April 2014.

Prabu lantas melanjutkan karier di Rajawali Televisi atau RTV pada 2014 hingga 2015 dengan menjabat di beberapa posisi strategis. Di antaranya Lead Anchor, Executive Producer, hingga Deputy Head of News Creative Committee.

Selesai bekerja di RTV, Prabu menjadi Senior News Anchor di CNN Indonesia pada Juni 2015 hingga Desember 2019. Dia juga dipercaya sebagai Manager of Digital Content Enrichment CNN Indonesia pada Mei hingga Desember 2019.

Pada 2016 saat sedang melanjutkan studi magisternya, Prabu menjadi dosen di Universitas Paramadina untuk bidang Jurnalistik dan Komunikasi. Hingga saat ini, dia masih menjadi pengajar di kampus almamaternya tersebut.

Prabu juga diketahui sebagai Co-Founder GoFit.id pada Desember 2019 hingga Juli 2021. Selain itu, dia pernah menjadi Pimpinan Redaksi di portal media miliknya GoFit.id.

Prabu pertama kali terjun ke bidang pemerintahan saat ditunjuk menjadi Staf Khusus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia pada Oktober 2020 hingga Juli 2021. Dia lantas melanjutkan kariernya di bidang penyiaran dengan menjadi News Director dan Vice President Business Development and Corporate Secretary MNC Media.

Selain itu, Prabu pernah menduduki posisi sebagai Chief Operating Officer (COO) di BuddyKu. Dia juga menjadi Pimpinan Redaksi di iNewsTV.

Selain menjadi pembawa berita, Prabu juga menjajal kariernya di dunia hiburan dengan menjadi aktor. Dia pertama kali bermain dalam film The Sacred Riana: Beginning pada 2019 lalu. Dia kemudian pernah membintangi beberapa film, seperti Serigala Langit pada 2021, Dear Nathan: Thank You Salma pada 2022 dan Kamu Tidak Sendiri pada 2022, serta serial web Asya Story pada 2022.

AMELIA RAHIMA | RADEN PUTRI

