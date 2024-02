Program DIGI Goes to School Bank BJB, Dorong Cashless Society

Iklan

INFO BISNIS - Program DIGI Goes to School yang digagas oleh bank bjb, digelar di SMK Negeri 1 Cirebon, pada Kamis, 22 Februari 2024. Ini menjadi upaya bank bjb meningkatkan utilisasi transaksi produk digital banking dan mendukung salah satu misi bank bjb dalam meningkatkan pertumbuhan number of account (NoA), DIGI by bank bjb, DigiCash by bank bjb, QRIS dan Laku Pandai. Program ini juga meningkatkan brand awareness di lingkungan pendidikan melalui layanan digitalisasi perbankan.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb, Widi Hartoto mengatakan, program ini bertujuan untuk memberikan pengalaman perbankan dan sosialisasi Cashless Society dengan menggunakan produk digital bank bjb yakni DIGI dan DigiCash by bank bjb.

Baca Juga: Bamsoet Dorong Pentingnya Aturan Perlindungan Hukum Investasi NFT

“Melalui program DIGI Goes to School diharapkan para pelajar semakin tertarik dalam melakukan transaksi digital payment bak bjb, serta meningkatkan tabungan dari para pelajar,” ujar Widi.

Program DIGI Goes to School nantinya akan melibatkan Kantor Cabang bank bjb yang berkoordinasi dengan sekolah dan melakukan pembukaan rekening tabungan, QRIS dan Laku Pandai pada siswa-siswinya. Setelah itu, sekolah harus melakukan aktivasi DIGI dan DigiCash by bank bjb di sekolah tersebut. Sekolah dengan digitalisasi dan transaksi terbaik akan berkesempatan menerima reward dari bank bjb.

Melalui program ini, sekolah akan menjadi agen Laku Pandai bjb BiSA dan mendapat benefit tambahan baik manfaat intelektual ataupun dukungan finansial. Sekolah juga bisa mendapatkan reward berupa penyelenggaraan kegiatan pentas seni dari bank bjb bagi sekolah yang paling banyak bertransaksi di DIGI by bank bjb, DigiCash by bank bjb dan QRIS serta menabung secara berkelanjutan.

Baca Juga: Rekomendasi Hotel Murah dan Bintang Lima di Bogor

Selain itu, sekolah akan mendapatkan bantuan fasilitas dengan syarat mayoritas siswa-siswinya sudah membuka tabungan dan men-download e-channel bank bjb seperti DIGI & DigiCash by bank bjb.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

“Kami berharap DIGI Goes to School juga bisa menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan literasi keuangan dikalangan pelajar," ujar Widi.

Selain program DIGI Goes to School, bank bjb juga memiliki produk tabungan pelajar yaitu bjb SimPel untuk pelajar tingkat pendidikan anak usia dini hingga SMA/sederajat. Tabungan bjb SimPel memberikan banyak kemudahan seperti setoran awal yang terjangkau, bebas biaya administrasi tabungan dan biaya penggantian buku, serta adanya fasilitas kartu ATM.

Menurut Widi, apabila pelajar memiliki kebiasaan menabung sejak dini, maka di masa depan dapat melakukan perencanaan keuangan dengan baik.

Salah satu peserta edukasi DIGI Goes to School, Tiara, mengaku senang bisa mendapatkan banyak ilmu menabung dan produk cashless bank bjb. Menurutnya, menabung sejak dini sangat penting untuk menghilangkan kebiasaan boros.

"Acaranya seru, jadi tahu banyak hal soal pentingnya menabung. Menyenangkan juga karena dapat berbagai informasi produk digital punya bank bjb," kata Tiara.(*)