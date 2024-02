Cerita di Balik Sukses Elon Musk Kalahkan Roket Cina dan Luncurkan Satelit Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah roket Cina yang tidak berfungsi tak lama setelah diluncurkan pada April 2020, sehingga menghancurkan satelit Nusantara-2 milik Indonesia bernilai $220 juta, memberi celah bagi Elon Musk untuk menggantikannya.

Pemilik SpaceX, perusahaan peluncur roket paling sukses di dunia, memanfaatkan kegagalan itu untuk mengalahkan China Great Wall Industry Corp (CGWIC) milik pemerintah Cina sebagai perusahaan pilihan Jakarta dalam meluncurkan satelit ke luar angkasa.

Kontraktor Tiongkok tersebut telah merayu Indonesia – negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan pasar utama pertumbuhan ruang angkasa – dengan pembiayaan murah, janji dukungan luas untuk ambisi ruang angkasa dan kekuatan geopolitik Beijing.

Seorang pejabat senior pemerintah dan dua pejabat industri di Jakarta yang mengetahui masalah ini mengatakan kepada Reuters bahwa kerusakan tersebut menandai titik balik bagi Indonesia untuk menjauh dari kontraktor luar angkasa Cina dan memilih perusahaan milik Musk.

Nusantara-2 merupakan peluncuran satelit kedua yang dipercayakan Indonesia kepada CGWIC, seperti dilakukan SpaceX saat itu. Sejak kegagalan perusahaan Cina, SpaceX telah meluncurkan dua satelit Indonesia, dengan satelit ketiga diluncurkan pada hari Selasa, 20 Februari 2024.

Menurut Reuters, SpaceX mengungguli Beijing melalui kombinasi keandalan peluncuran, roket yang dapat digunakan kembali dan lebih murah, serta hubungan pribadi yang dibina Musk dengan Presiden Jokowi. Setelah pertemuan antara kedua pria tersebut di Texas pada tahun 2022, SpaceX juga memenangkan persetujuan peraturan untuk layanan internet satelit Starlink-nya.

Kesepakatan SpaceX menandai contoh langka di mana perusahaan Barat membuat terobosan di Indonesia, yang sektor telekomunikasinya didominasi oleh perusahaan Cina karena menawarkan biaya rendah dan pembiayaan mudah. Keberhasilan ini terjadi setelah Indonesia menolak tekanan AS untuk meninggalkan perjanjiannya dengan raksasa teknologi Huawei, dengan alasan ketergantungannya pada teknologi Beijing.

Rincian mengenai perubahan ini, yang dijelaskan kepada Reuters oleh banyak orang, termasuk pejabat Indonesia dan AS, pelaku industri dan analis, belum pernah dilaporkan sebelumnya. Beberapa dari mereka berbicara dengan syarat anonim karena tidak berwenang berbicara kepada media.

“SpaceX tidak pernah gagal dalam meluncurkan satelit kami,” kata Sri Sanggrama Aradea, kepala divisi infrastruktur satelit di BAKTI, sebuah lembaga kementerian komunikasi Indonesia.

Peristiwa April 2020 membuat “sulit” Jakarta kembali ke CGWIC, katanya.

SpaceX, CGWIC, dan Pasifik Satelit Nusantara – pemegang saham utama proyek Nusantara-2 – tidak menanggapi pertanyaan untuk berita ini.

Kementerian Luar Negeri Cina menanggapi pertanyaan Reuters bahwa “Perusahaan dirgantara Cina melanjutkan kerja sama luar angkasa mereka dengan Indonesia dalam berbagai bentuk.” Pernyataan itu tidak menjelaskan lebih lanjut.

Juru Bicara Kantor Kepresidenan Ari Dwipayana mengatakan pemerintah memprioritaskan teknologi yang efisien dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia ketika memberikan kontrak.

Perselisihan antara SpaceX dan Cina menawarkan peluang menuju pertarungan yang lebih besar untuk mendominasi industri luar angkasa yang berkembang pesat.

Pasar satelit global – termasuk manufaktur, jasa, dan peluncuran – bernilai $281 miliar pada tahun 2022, atau 73% dari seluruh bisnis luar angkasa, menurut konsultan AS BryceTech.

Balapan di Ruang Angkasa

Cina meluncurkan rekor 67 roket tahun lalu, dari 223 roket yang diluncurkan secara global, menurut laporan profesor Harvard dan pelacak orbital Jonathan McDowell. Sebagian besar diluncurkan oleh CGWIC.

Hal ini menempatkan Tiongkok hanya di belakang Amerika Serikat, yang telah melakukan 109 peluncuran, 90% di antaranya dilakukan oleh SpaceX, menurut laporan tersebut.

Washington dan Beijing juga bersaing dalam jaringan komunikasi berbasis satelit.

Starlink milik SpaceX, pemilik sekitar 60% dari sekitar 7.500 satelit yang mengorbit bumi, dominan di bidang internet satelit. Namun, tahun lalu, Cina mulai meluncurkan satelit untuk mega-konstelasi broadband Guowang.

Para pejabat militer AS mengatakan Cina ingin menggunakan satelit dan teknologi luar angkasa untuk memata-matai saingannya dan meningkatkan kemampuan militer.

Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada Reuters bahwa tuduhan AS adalah sebuah fitnah dan bahwa Washington menggunakan kekhawatiran tersebut sebagai alasan untuk memperluas pengaruhnya di luar angkasa.

Berbeda dengan mitranya di Cina, NASA terutama mengandalkan roket milik swasta dari perusahaan seperti SpaceX, yang memiliki kontrak pemerintah AS senilai miliaran dolar.

Namun pemerintah dan militer AS khawatir akan ketergantungan mereka pada SpaceX, terutama mengingat gaya bisnis Musk yang kuat, menurut seorang pejabat AS dan mantan pejabat AS yang menangani kebijakan luar angkasa.

Meskipun kontraktor pertahanan lama AS seperti Boeing, dan Lockheed Martin, biasanya berkonsultasi dengan Departemen Luar Negeri AS sebelum membuat kesepakatan luar negeri, Musk dan SpaceX berhubungan langsung dengan Jakarta, kata kedua pejabat tersebut .

Menanggapi pertanyaan Reuters, juru bicara Lockheed Martin mengatakan perusahaannya "bekerja erat dengan Pemerintah AS, negara sekutu kami, dan pelanggan internasional". Boeing menolak berkomentar dan Departemen Luar Negeri tidak menanggapi permintaan komentar.

Juru bicara Pentagon Jeff Jurgensen menolak menjawab pertanyaan spesifik tentang SpaceX, namun mengatakan "banyak kemitraan industri luar angkasa yang telah terbukti sukses" oleh Departemen Pertahanan.

Nicholas Eftimiades, mantan perwira intelijen AS dan pakar operasi spionase Tiongkok di Atlantic Council, sebuah lembaga pemikir yang berbasis di Washington, mengatakan bahwa CEO SpaceX telah membuat keributan di ibu kota AS: “Elon Musk melakukan sesuatu dengan caranya sendiri dan beberapa pejabat tidak melakukan seperti itu".

Meskipun demikian, kesepakatan Musk melawan tren jangka panjang dimana perusahaan-perusahaan Barat kalah dari perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia.

Jokowi mengatakan pada bulan Oktober bahwa Beijing akan menjadi investor asing langsung terbesar di Indonesia dalam waktu dua tahun, melampaui Singapura.

Perusahaan-perusahaan Tiongkok mendominasi pasar internet dan 5G, sehingga Beijing adalah mitra yang jelas dalam peluncuran satelit hingga insiden tahun 2020, kata Andry Satrio Nugroho, ekonom di lembaga pemikir Institute for Development of Economics and Finance yang berbasis di Jakarta.

“Indonesia memiliki hubungan dekat dengan Cina di banyak sektor. Sulit untuk mematahkan dominasi Cina.”

