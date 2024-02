Sandiaga Sebut Sektor Pariwisata Ikut Cuan saat Libur Panjang Imlek dan Isra Miraj: Okupansi Hotel Tumbuh 80 Persen

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, mengatakan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif turut menangguk keuntungan saat libur panjang Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek 2024.

Berdasarkan laporan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), tingkat okupansi hotel atau tingkat penghunian kamar hotel di sejumlah kawasan wisata tumbuh hingga 80 persen.

“Menurut laporan PHRI, tingkat okupasi hotel naik hingga 80 persen di sejumlah kawasan wisata, seperti Sumatra Barat, Pekanbaru dan sepanjang Pantai Utara dan Selatan Pulau Jawa,” ujar Sandi dalam acara The Weekly Brief with Sandiuno di kantornya, Jakarta, Senin, 12 Februari 2024.

Namun, kata Sandi, Kemenparekraf belum menerima data rata-rata okupasi hotel secara menyeluruh di Indonesia, baik dari PHRI maupun dari Dinas Pariwisata setempat.

“Kalau data rata-rata seluruh wilayah akan kita tabulasi dan akan kita laporkan saat data tersebut disediakan oleh Dinas Pariwisata setempat,” tuturnya.

Menurut dia, kenaikan tersebut tercermin dari masyarakat yang berwisata dengan keluarga, di mana hampir semua destinasi wisata favorit penuh. “Ada pelonjakan pemesanan akomodasi dan transportasi, penjualan produk kuliner, usaha restoran dan cafe, pusat oleh-oleh,” katanya.

Sandi pun mengaku melihat perkembangan pariwisata yang melonjak saat berkunjung ke beberapa daerah di Pulau Jawa. “Saya sendiri berkunjung ke Jawa Timur, Barat, dan Tengah semuanya full.”

Lebih lanjut, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu juga berharap perputaran uang dan industri parekraf dapat terdongkrak berkat adanya momentum libur panjang ini.

Untuk terus mendongkrak pertumbuhan tersebut, Sandi mengatakan bahwa objek wisata akan tetap dibuka saat gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024 mendatang.

