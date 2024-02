Promo Imlek, Simak Deretan Diskon dari Hokben, Abuba Steak, Burger King hingga Wingstop

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah restoran menawarkan promo berupa potongan harga atau diskon pada hari tahun baru Imlek yang jatuh pada hari ini. Restoran-restoran tersebut menyediakan masakan khas dari Jepang dan Amerika, seperti ramen, steak, burger hingga ayam goreng.

Simak sejumlah restoran dan promo yang diberikan khusus pada hari Imlek ini.

1. Hokben

Restoran spesialis masakan Jepang, Hokben, juga ikut memberikan diskon untuk Tahun Baru Imlek. Hal ini diumumkan lewat Instagram resminya @hokben_id.

Ada beberapa promo yang diberikan. Pertama, paket A+D atau B+C menjadi Rp 104 ribu, khusus untuk layanan makan di tempat alias dine in. Selain itu, pelanggan yang membeli dua paket makanan dan mengenakan baju merah bisa mendapatkan 1 ramen gratis., yaitu Hokkaido Miso atau Tori Paitan porsi reguler.

Kedua, 4 Hoka Hemat menjadi Rp 100 ribu dari sebelumnya Rp 110 ribu, serta 4 Simple Set Teriyaki Rp 150 ribu dari sebelumnya Rp 164 ribu. Ini khusus untuk layanan take away, drive thru, delivery, dan online order.

2. Abuba Steak

Restoran spesialias steak, Abuba Steak, merilis promo spesial Imlek. Promo ini berlaku pada periode 10-29 Februari 2024 di seluruh outlet dan untuk layanan makanan di tempat.

Promo pertama, romantic deals seharga Rp 190 ribu dari sebelumnya Rp 262 ribu. Konsumen akan mendapatkan 1 gyu suteki atau gyu tokube, 1 rice bowl, 1 bread pudding classic, dan 2 minuman.

Kedua, sweet couple seharga Rp 270 ribu dari sebelumnya Rp 346 ribu. Promo ini menawarkan 2 gyu suteki atau gyu tokube, 1 bread pudding classic, dan 2 minuman.

Ketiga, couple goals seharga Rp 220 ribu dari sebelumnya Rp 292 ribu. Dengan promo ini, pelanggan mendapatkan 1 gyu suteki atau gyu tokube, 1 grilled chicken steak, 1 bread pudding classic, dan 2 minuman

3. Burger King

Restoran spesialis burger ini juga menggelar promo bertajuk Festival Cuan hingga 29 Februari 2024. Promo ini menawarkan sejumlah menu menjadi Rp 17.888 untuk layanan dine in, take away, drive thru, maupun lewat aplikasi Burger King.

Di antaranya 1 ayam spicy plus nasi yang mulanya dibanderol Rp 25 ribu, 1 ayam crispi plus nasi yang awalnya Rp 25 ribu, cheeseburger yang mulanya Rp 26 ribu, cheese whopper Jr. yang mulanya Rp 35 ribu, royal chicken burger yang awalnya Rp 31 ribu, king fusion milo plus cookies & cream yang mulanya Rp 29 ribu, dan milo float plus fries yang awalnya dibanderol 21 ribu.

4. Wingstop

Wingstop tak mau ketinggalan dengan turut memberikan promo terbaru. Tak hanya berlaku saat perayaan tahun baru Imlek, program ini juga berlaku hingga akhir bulan Februari.

Promo “Sweet Flavor Box” ini menawarkan 12 boneless wings dan 3 churros hanya dengan membayar Rp 59.091. Adapun 12 boneles wings ini terdiri atas 4 boneless hickory smoked BBQ, 4 boneless Asian spice, dan 4 boneless teriyaki.

Untuk mendapatkan promo tersebut, ada syarat dan ketentuan yang berlaku, seperti harga tersebut belum termasuk pajak. Selain itu, promo ini berlaku untuk layanan dine in, takeaway, delivery Click n Wing It via www.wingstop.co.id, dan juga delivery thru via GrabFood / GoFood / ShopeeFood.

