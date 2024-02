BRI Raih Sertifikasi Pengujian Perangkat Lunak

Iklan

INFO BISNIS – Bank Rakyat Indonesia atau BRI mendapatkan sertifikasi ISO/IEC/IEEE 29119 untuk proses pengujian perangkat lunak. Capaian ini menjadi bukti BRI menyiapkan seluruh infrastruktur digital pada seluruh lini pelayanannya.

BRI menyiapkan perangkat lunak yang andal melalui transformasi BRIVOLUTION 2.0. transformasi ini bertujuan mewujudkan visi BRI sebagai The Most Valuable Banking Group in South East Asia & Champion of Financial Inclusion pada 2025.

Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta Konsisten Gelar Sembako Murah

Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI, Arga M. Nugraha, menyampaikan bahwa transformasi digital BRI diimplementasikan sebagai pedoman dengan tiga fokus utama. BRI terus berupaya meningkatkan resiliensinya, fokus pada konsep open banking, memperkuat pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence), serta pembelajaran mesin (machine learning) untuk mendorong transaksi dan layanan keuangan menjadi lebih mudah, cepat, terintegrasi, dan praktis.

"Transformasi BRIVOLUTION kami gunakan sebagai guideline menjawab tantangan digital dan IT. Karena kami sebagai unit punya strategi yang sama dan mendukung business goals yang sama pula. Sehingga bicara ke depan, kami coba formulasikan ada tiga hal tersebut yang menjadi fokus dalam jangka menengah," jelas Arga.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Arga menambahkan pencapaian ini menegaskan komitmen BRI untuk menjaga standar tertinggi guna memastikan keandalan dan kualitas perangkat lunak yang digunakan. Keberhasilan ini mencerminkan langkah signifikan BRI sebagai pionir di Indonesia dalam menerapkan standar global di bidang pengujian perangkat lunak.

Baca Juga: Pj Bupati Banyuasin Bersiap Normalisasi Sungai Gasing

Dengan meraih sertifikasi ISO/IEC/IEEE 29119, BRI menunjukkan komitmennya untuk memberikan solusi perangkat lunak yang andal, aman, dan berkualitas tinggi. Pencapaian ini mencerminkan dedikasi BRI untuk menjamin performa perangkat lunak dalam menunjang layanan BRI dan memenuhi beragam kebutuhan layanan perbankan masyarakat.

“Digitalisasi dan standar kualitas yang tinggi dalam pengujian perangkat lunak menjadi landasan kuat untuk menghadapi dinamika perbankan modern dan memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah,” Arga memungkas. (*)