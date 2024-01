3 Contoh Lamaran Kerja via Email yang Bisa Ditiru Agar Lolos

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Contoh lamaran kerja via email saat ini banyak dibutuhkan sebab di zaman yang serba digital, lamaran kerja tidak lagi dikirim melalui pos atau diantar langsung ke perusahaan melainkan dapat dikirim melalui email.

Sebagaimana yang diketahui, lamaran kerja merupakan dokumen tertulis yang dibuat dengan tujuan untuk melamar suatu posisi di sebuah perusahaan

Berikut adalah contoh lamaran kerja untuk SMA/SMK, S1, dan lamaran kerja dalam Bahasa Inggris.

Namun, sebelum itu simak dokumen yang perlu disiapkan dan hal yang perlu diperhatikan dalam mengirim surat lamaran kerja via email sebagai berikut.

Dokumen yang Perlu disiapkan

Sebelum mengirim surat lamaran kerja melalui email, Anda harus menyiapkan beberapa dokumen yang akan dilampirkan bersama surat lamaran kerja. Adapun dokumen tersebut meliputi:

Curriculum Vitae (CV). Scan Ijazah terakhir. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Scan sertifikat yang dimiliki. Portofolio, jika ada.

Meskipun dokumen yang diminta perusahaan terkadang beda-beda, namun enam dokumen di atas biasanya selalu diminta ketika mengirimkan lamaran kerja.

Jadi, ada baiknya Anda menyiapkan dokumen-dokumen tersebut sebelum mengirim lamaran kerja ke perusahaan-perusahaan tujuan.

Hal-hal yang Perlu diperhatikan

Berikut adalah sepuluh hal yang perlu Anda perhatikan ketika mengirim lamaran kerja lewat email agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan.

Periksa email dan pastikan sudah benar.

Siapkan dokumen yang dibutuhkan.

Tulis subject dengan jelas.

Sertakan pembuka, isi, dan penutupan email.

Gunakan bahasa yang formal.

Sampaikan tujuan yang jelas dan tidak bertele-tele.

Upload dalam format PDF.

Gunakan signature email.

Mengirim email di jam kerja.

Mengecek kembali semua berkas sebelum dikirim.

Contoh Lamaran Kerja via Email

1. Lamaran Kerja untuk Lulusan SMA/SMK

Dengan hormat,

Melalui surat lamaran ini, saya ingin mengajukan diri untuk melamar pekerjaan di bengkel restaurant yang Bapak/Ibu pimpin guna mengisi posisi yang dibutuhkan saat ini, yaitu kasir.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Tempat, tanggal lahir :

Jenis Kelamin :

Pendidikan terakhir :

Alamat :

Telepon :

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu dan untuk melampirkan beberapa data yang diperlukan, dengan ini saya lampirkan juga kelengkapan data diri saya sebagai berikut:

Pas foto terbaru CV Scan KTP Scan Ijazah terakhir Scan SKCK terbaru

Demikian surat lamaran ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan atas perhatian serta kebijaksanaan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih

Hormat saya

(nama lengkap)

2. Contoh Lamaran Kerja via Email untuk Lulusan S1

Yth. Pimpinan Bagian Human Resources Department (HRD)

Toko Adi Jaya

di Makassar, Sulawesi Selatan

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Tempat, tanggal lahir :

Jenis Kelamin :

Pendidikan terakhir :

Alamat :

Telepon :

Status :

Dengan surat ini, saya ingin mengajukan lamaran pekerjaan di perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin sebagai Konten Kreator.

Saya memiliki pengalaman sebagai staff bagian pengelolaan konten media sosial di perusahaan logistik dan dengan surat permohonan ini saya siap berkontribusi pada majunya Toko Wijaya yang Bapak/Ibu pimpin.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu dan untuk melampirkan beberapa data yang diperlukan, dengan ini saya lampirkan juga kelengkapan data diri saya sebagai berikut:

Pas foto terbaru CV Scan KTP Scan Ijazah terakhir Scan SKCK terbaru Portofolio

3. Contoh Lamaran Kerja via Email dalam Bahasa Inggris

Dear Sir/Madam

I have read an advertisement at Tempo and found that your company is looking for employees for Engineer Positions. And I believe it fit my educational background as Computer Engineering

My name is (name) I am twenty two years old. I graduated from the Computer Engineering Department of UMI in August this year. My specialization in Engineering Physics hardware specialist.

I consider myself to be as qualified as you want. I have good motivation for progress and growth, eager to learn and can work with a team or by myself. Besides that I have good command in English both spoken and written.

With my qualifications, I am confident that I will be able to continue effectively to your company. Herewith i enclose my

Copy of Bachelor Degree (S-1) Certificate Academic Transcript CV Portofolio

I would express my gratitude for your attention. I hope i could be the part of your company

Sincerely

(nama & tanda tangan)

Nah, itulah dokumen yang perlu disiapkan, hal-hal yang harus diperhatikan dan contoh lamaran kerja via email. Semoga bermanfaat dan lancar dalam melamar kerja.

AULIA ULVA

