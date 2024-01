Gus Imin, Gibran, dan Mahfud Md Diharap Sodorkan Solusi Ketahanan Pangan di Debat Cawapres

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gagasan calon wakil presiden (Cawapres) terkait stabilitas harga pangan dalam debat Cawapres 2024 pada Minggu, 21 Januari 2024 dinantikan banyak pihak. Pasalnya, Indonesia masih menghadapi ketidakstabilan harga pangan, terutama beras. Para Cawapres yang akan berdebat adalah Muhaimin Iskandar atau Gus Imin, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud Md.

Menurut Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bustanul Arifin mengatakan persoalan pangan ini berdampak luas. Dalam setahun terakhir ini, kenaikan harga beras tidak terkendali.

Mirisnya, tutur Bustanul, harga beras tidak kunjung turun meski pemerintah mengimpor beras hingga 2,5 juta ton. Di sisi lain, pemerintah juga telah mematok harga pembelian pemerintah (HPP), rafaksi, dan harga eceran tertinggi (HET). Ia pun menilai patokan-patokan itu tidak efektif lantaran harga pangan tetap liar.

"Saya harap Cawapres ada reform soal ini. Tidak sekadar normatif stabilisasi harga, tapi bagaimana caranya?" ujar Bustanul dalam diskusi publik yang digelar virtual pada Jumat, 19 Januari 2024.

Bustanul juga menyinggung efektivitas desain kelembagaan pangan pemerintah. Sebab, adanya Badan Pangan Nasional (Bapanas), badan usaha milik negara (BUMN), dan kementerian, yang bekerja di bawah presiden belum mampu menjaga stabilitas harga pangan. Karena itu, ia berharap cawapres memiliki solusi untuk hal tersebut.

"Untuk para Paslon (pasangan calon), jangan-jangan memerlukan desain kelembagaan yang lebih baik," ucap Bustanul.

Lebih lanjut, Bustanul menyebut stabilisasi harga pangan penting untuk menjaga harga pangan di Tanah Air. Sebab, produksi pangan di Indonesia bersifat musiman. Apalagi, produksi pangan di Indonesia rentan akan el nino. Tak jarang musim tanam mundur karena ada fenomena kekeringan.

Ia mengatakan, enam tahun terakhir, 65 persen padi kita dipanen Maret, April, Mei. Namun kemudian, ada pergeseran pada 2020 karena 2019 ada kekeringan sehingga masa tanam terlambat yang diikuti mundurnya musim panen.

"2024 juga sama, akan bergeser sebulan.Artinya, harga tinggi masih terjadi sampai Maret dan April," ujar Bustanul. "Jadi, itu yang ingin saya tau (solusi) dari mereka (cawapres)."

Sebagai informasi, isu pangan akan menjadi salah satu topik dalam Debat Cawapres 2024 yang digelar Minggu, 21 Januari 2024. Sesi debat yang akan mempertemukan ketiga cawapres, Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD, ini mengangkat enam tema. Keenam tema tersebut, yaitu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, serta desa.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Masa kampanye berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

