Tiba di Filipina, Jokowi Akan Bertemu Marcos Jr. dan Kunjungi Pabrik Kopiko

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada hari ini, Rabu, 10 Januari 2024, akan mengawali kunjungan resminya di Filipina dengan bertemu Presiden Ferdinand Marcos Jr. di Istana Malacanang, Manila.

Dalam keterangan tertulis Biro Pers Sekretariat Presiden RI disebutkan Presiden Jokowi akan disambut upacara penyambutan resmi dan mengadakan pertemuan bilateral. Tak hanya bertemu Presiden Marcos Jr., Presiden Jokowi juga diagendakan untuk mengunjungi Kopiko Philippines Corporation yang terletak di Kota Calamba.

Berikutnya, Presiden Jokowi akan meninjau pabrik salah satu produsen produk kopi asal Indonesia tersebut. Dari situ, Kepala Negara beserta delegasi akan kembali bergerak menuju Kota Manila untuk meninjau pabrik W Hydrocolloids Inc.

Usai melakukan peninjauan, Presiden Jokowi direncanakan kembali menuju hotel di Manila untuk bermalam dan melanjutkan kegiatan esok hari.

Dalam kunjungan resmi di Filipina itu, Jokowi didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Gandi Sulistiyanto, dan Duta Besar Indonesia untuk Filipina Agus Widjojo.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebelumnya menjelaskan bahwa Filipina termasuk negara yang menyumbang surplus neraca perdagangan Indonesia per November 2023 dengan nilai US$ 800 juta. Selain Filipina ada India yang tercatat sebesar US$ 1,54 miliar dan Amerika Serikat sebesar US$ 1,03 miliar.

Sedangkan negara penyumbang defisit perdagangan RI terbesar pada November 2023 adalah Singapura dengan US$ 880 juta, Australia US$ 530 juta miliar, dan Thailand US$ 180 juta. Secara kumulatif, neraca perdagangan Indonesia periode Januari hingga November 2023 tercatat surplus US$ 33,63 miliar.

Adapun surplus perdagangan itu disumbang surplus sektor nonmigas US$ 51,64 miliar dan defisit sektor migas sebesar US$ 18,01 miliar. “Capaian surplus perdagangan periode November 2023 menopang surplus perdagangan Indonesia periode Januari - November 2023 menjadi US$ 33,63 miliar,” kata Zulhas seperti dikutip dari siaran pers di situs resmi Kemendag, Selasa, 19 Desember 2023.

ANTARA

