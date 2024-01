BCA Naikkan Limit Transaksi per 19 Januari, Pembelian Barang Bisa Hingga Rp 150 Juta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menaikkan limit transaksi harian pada hampir semua jenis kartu debit nasabah per 19 Januari 2024. Bagaimana rinciannya?

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn, mengatakan pihaknya menaikkan limit transaksi seiring meningkatnya kebutuhan nasabah terhadap berbagai macam layanan transaksi.

"Kini, nasabah tak perlu khawatir apabila hendak bertransaksi dalam nilai lebih besar menggunakan berbagai jenis kartu debit BCA,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Sabtu, 6 Januari 2024.

Ia menjelaskan, kenaikan limit transaksi harian dapat dinikmati nasabah pemilik kartu Tahapan Xpresi BCA, Debit BCA Silver/Blue, Platinum, dan Gold, serta Tapres dan BCA Dollar. Adapun peningkatan layanan ini berlaku untuk berbagai jenis transaksi, seperti tarik tunai, transfer antar rekening BCA, transfer antar bank, dan transaksi debit.

Hera melanjutkan penyesuaian limit transaksi memungkinkan nasabah berbagai kartu debit BCA lebih mudah bertransaksi setiap hari. "Sebagai contoh, pembelian barang menggunakan kartu debit kini bisa dilakukan hingga limit Rp 50 juta - Rp 150 juta per hari, sesuai jenis kartu yang dimiliki nasabah," ucapnya.

Berikut daftar perubahan limit transaksi:

1. TabunganKu

Limit transaksi pengguna TabunganKu tercatat tidak berubah per 19 Januari nanti. Tarik tunai tetap Rp 7 juta dan transfer antar rekening tetap Rp 25 juta.

2. Tahapan Xpresi BCA

"Pemilik kartu Tahapan Xpresi BCA dapat melakukan transaksi tarik tunai hingga Rp 10 juta per hari, dari sebelumnya Rp 7 juta per hari," tutur Hera.

Selain itu, pemegang kartu Tahapan Xpresi BCA juga bisa melakukan transfer sesama rekening BCA hingga Rp 50 juta per hari. Sebelumnya, pemegang kartu ini hanya bisa transfer Rp 25 juta per hari.

3. Debit BCA Silver/Blue

Pemilik kartu Debit BCA Silver/Blue nantinya bisa transaksi tarik tunai hingga Rp 15 juta per hari. Sebelumnya, pemilik kartu ini hanya bisa tarik tunai maksimal Rp 10 juta per hari.

Pengguna kartu ini juga bisa melakukan transfer antar rekening BCA hingga Rp 100 juta per hari dari sebelumnya Rp 50 juta per hari. Tak hanya itu, pemilik kartu Debit BCA Silver/Blue juga bisa transfer antar bank dengan limit Rp 30 juta per hari, dari sebelumnya Rp 15 juta per hari.

4. Debit BCA Gold

Pemilik Debit BCA Gold nantinya bisa melakukan tarik tunai hingga Rp 15 juta per hari, dari sebelumnya Rp 10 juta. Selain itu, juga bisa transfer antar rekening BCA hingga Rp 125 juta per hari, dari sebelumnya Rp 75 juta.

Pengguna kartu Debit BCA Gold juga bisa melakukan transfer antar bank hingga Rp 40 juta per hari, dari sebelumnya Rp 20 juta per hari. Tak hanya itu, transaksi debit juga bisa dimaksimalkan hingga Rp 125 juta per hari dari sebelumnya Rp 75 juta per hari.

5. Debit BCA Platinum

Pengguna Debit BCA Platinum nantinya bisa melakukan tarik tunai hingga Rp 15 juta per hari, dari sebelumnya Rp 10 juta. Selain itu, juga bisa transfer antar rekening BCA hingga Rp 150 juta per hari, dari sebelumnya Rp 100 juta.

Nasabah dengan kartu jenis ini juga bisa transfer antar bank hingga Rp 50 juta per hari, dari sebelumnya Rp 25 juta per hari. Transaksi debit juga bisa dimaksimalkan hingga Rp 150 juta per hari dari sebelumnya Rp 100 juta per hari.

6. Tapres

Pemilik Tapres nantinya bisa melakukan tarik tunai hingga Rp 15 juta per hari, dari sebelumnya Rp 10 juta. Selain itu, juga bisa transfer antar rekening BCA hingga Rp 125 juta per hari, dari sebelumnya Rp 75 juta.

Pengguna Tapres juga bisa melakukan transfer antar bank hingga Rp 40 juta per hari, dari sebelumnya Rp 20 juta per hari. Tak hanya itu, transaksi debit bisa dimaksimalkan hingga Rp Rp 125 juta per hari dari sebelumnya Rp 75 juta per hari.

7. BCA Dollar

Pengguna BCA dollar nantinya bisa melakukan tarik tunai hingga Rp 15 juta per hari, dari sebelumnya Rp 10 juta. Selain itu, juga bisa transfer antar rekening BCA hingga Rp 100 juta per hari, dari sebelumnya Rp 25 juta.

