Pertunjukan Musik dan Kembang Api Meriahkan Perayaan Tahun Baru di The Breeze BSD City

TEMPO.CO, Jakarta - Pertunjukan musik dan kembang api memeriahkan perayaan tahun baru 2024 di Bumi Serpong Damai atau BSD City.

Pusat acara pergantian tahun 2024 ini berlangsung selama dua hari, mulai dari 31 Desember 2023 – 1 Januari 2024 di Main Atrium, The Breeze BSD City.

Acara tersebut dimeriahkan oleh Live Band, DJ Performance, Laser Show, Light Dance, dan pertunjukan kembang api (Fireworks). Sejumlah musisi ternama bakal hadir menjadi special guest star untuk menghiasi panggung seperti Yura Yunita dan The Soulful.

CEO Retail and Hospitality Sinar Mas Land, Fariyanto Nickholas Sonda mengatakan New Year’s Festive Celebration merupakan sebuah acara yang digelar Sinar Mas Land melalui The Breeze BSD City untuk memberikan hiburan yang tak terlupakan dalam momen di akhir tahun yang istimewa.

"Pertunjukan tersebut akan menghadirkan rangkaian acara yang menarik maupun atraktif bagi masyarakat yang ingin menutup sekaligus merayakan pergantian tahun 2023 menuju 2024," ujar Fariyanto Nickholas, Minggu 31 Desember 2023.

Di puncak acara, kata Fariyanto, pihaknya menyiapkan suguhan hiburan musik dan nyanyian dari beragam musisi papan atas Indonesia, spectacular light & laser show, hingga pesta kembang api yang dapat memanjakan mata para pengunjung di malam tahun baru nanti.

lNew Year’s Festive Celebration di The Breeze BSD City terbuka bagi masyarakat umum dan free entry. Tidak hanya pertunjukan, pengunjung juga dapat menikmati pengalaman tak terlupakan lainnya di acara ini, termasuk free sesi foto 360°, double point rewards melalui Aplikasi ForYou by Sinar Mas Land, hingga triple point rewards bagi para pengunjung mall yang memiliki aplikasi MyBCA dan Kartu Kredit BCA.

"Benefit yang bisa diraih para pengunjung yakni langsung mendapatkan cash voucher belanja dengan minimum belanja di seluruh tenant The Breeze," kata dia.

Penawaran spesial ini dapat dinikmati mulai dari 24 Desember 2023 – 25 Februari 2024. "Pastikan para pengunjung agar memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk memanfaatkan penawaran ini. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menciptakan kenangan dan momen terindah di awal tahun yang baru."

