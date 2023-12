Sri Mulyani: Semoga Sukacita dan Kasih Natal Membawa Banyak Berkat dan Kedamaian

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengunggah pesan pada Hari Natal 2023. Sri Mulyani menyampaikan pesan soal Hari Natal lewat akun Instagram resminya @smindrawati. Hingga berita ini ditulis, unggahan tersebut telah disukai 10.300 orang.

"Selamat Hari Natal bagi saudara-saudari umat kristiani yang merayakan. Semoga sukacita dan kasih natal membawa semakin banyak berkat serta kedamaian bagi kehidupan umat manusia.

Mari jadikan momen yang hangat dan penuh keceriaan ini untuk senantiasa memperkuat tali persatuan, saling menghargai dan terus berbuat baik kepada sesama.

Selamat berkumpul kembali bersama keluarga, selamat merayakan momen yang spesial ini bersama orang-orang terkasih ..," tulis Sri Mulyani pada Senin, 25 Desember 2023.

Sehari sebelumnya, Sri Mulyani juga sempat mengunggah momen merayakan Natal bersama para pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Unggahan ini telah disukai oleh 9.712 orang.

"Selamat Merayakan Natal 2023 bagi yang merayakan. Semoga Damai dan Berkah meliputi Dunia," ujar Sri Mulyani pada Ahad, 24 Desember 2023.

Tak lupa, dia menyertakan foto-foto perayaan Natal bersama jajaran Kemenkeu. Perayaan tersebut juga dimeriahkan oleh penyanyi Lyodra Ginting.

"Terimakasih @lyodraofficial Lyodra Ginting yang sudah memeriahkan dengan suara indah merdunya dengan lagi “All I Want for Chirstmast is You” by Mariah Carey," ujar Sri Mulyani.

