EIGER Promo Akhir Tahun Tanpa Batas

Iklan

INFO BISNIS - Jelang berakhirnya tahun 2023, tak terasa berbagai petualangan menyusuri indahnya Indonesia, telah kita jalani. Berapa banyak gunung yang sudah kamu daki? Berapa banyak kota yang telah menjadi saksi perjalananmu? Bagaimana rencanamu untuk menyambut doa-doa baik di pergantian tahun? Setiap pengalaman perjalanan selama setahun terakhir, semoga menjadi berkah usai istirahat panjang kita di masa pandemi.

Kini, pengalaman baru lain sudah menunggu di depan mata! Perayaan pergantian tahun 2023 menjadi semakin spesial. Pasalnya EIGER Adventure (EIGER) brand asal Indonesia penyedia perlengkapan kegiatan luar ruang, sudah menyiapkan promo akhir tahun untuk melengkapi liburanmu.

Segala kebutuhan liburan akhir tahunmu mulai dari jaket, tas, sandal, topi, sepatu, hingga apparel keren, semuanya dapat kamu dapatkan dengan harga lebih terjangkau. Kabar baiknya lagi, promo ini berlaku di semua toko di seluruh Indonesia!

Marketing General Manager EIGER, Jason Wuysang mengatakan Promo EIGER kali ini bertajuk Celebrate the Outdoors. Menawarkan disc all items up to 50%, hanya berlangsung sampai 31 Desember 2023.

“Promo terbaik bisa didapatkan langsung di semua toko EIGER di seluruh Indonesia. Semua koleksi EIGER didiskon up to 50%. EIGER juga menawarkan pilihan belanja nyaman secara online melalui situs resmi eigeradventure.com dan di official store EIGER di berbagai marketplace,” jelas Jason.

Promo akhir tahun ini berlaku untuk semua produk dan semua toko di Indonesia. EIGER memiliki berbagai kategori koleksi mulai dari Mountaineering, Riding, Tactical, EIGER 1989. Ada pula koleksi khusus EIGER Women disiapkan untuk perempuan Indonesia yang ingin tampil keren selama liburan.

“Promo akhir tahun kali ini EIGER tawarkan tanpa syarat khusus untuk semua produk dan semua toko. Ada pula tambahan keuntungan yang bisa didapat dari program membership EIGER Adventure Club (EAC). Tambahan promo untuk member baru, sebagai member juga bisa mendapat poin setiap belanja produk EIGER, poin yang sudah terkumpul pun bisa ditukarkan dengan produk EIGER impianmu,” tambah Jason.

EIGER Adventure Club (EAC) merupakan program membership dibuat oleh EIGER, memberikan pengalaman berbelanja yang lebih menyenangkan dan menguntungkan bagi para pengguna setia produk EIGER.

Promo akhir tahun “Celebrate the Outdoors” hanya berlangsung sampai 31 Desember 2023, dengan diskon all items up to 50% berlaku secara online juga di semua toko EIGER di seluruh Indonesia.

Berikut adalah beberapa toko EIGER yang dapat kamu kunjungi untuk menemukan koleksi terbaik melengkapi kebutuhan liburan akhir tahunmu, kamu bisa mengunjungi laman https://eigeradventure.com/whatsapp-shopping untuk detail alamat toko EIGER di Seluruh Indonesia!(*)