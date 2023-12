Bertemu Menteri Energi Jepang, Arifin Tasrif Bahas Proyek Abadi Masela dan PLTA Kayan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif bertemu Menteri Energi Jepang Ken Saito pada Senin lalu, 18 Desember 2023. Pertemuan ini membahas sejumlah kerja sama di sektor energi antara Indonesia dengan Jepang, di antaranya Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan dan Proyek Abadi Liquid Natural Gas (LNG) Masela.

Untuk proyek PLTA Kayan antara PT Kayan Hidro Energy (KHE) dan Sumitomo, Arifin mengatakan saat ini status feasibility study (FS) dan detail engineering design (DED) sudah selesai. "Begitu pula dengan berbagai perizinan, yakni izin lokasi, AMDAL, IUPTL Wilayah Usaha, Izin Konstruksi Bendungan, dan Perpanjangan IPPKH," kata Arifin, dikutip dari siaran pers Kementerian ESDM.

Adapun PT KHE mengembangkan empat pembangkit listrik, yakni PLTS Listrik Desa 0,05 MW, yang telah COD pada 2020, PLTA Kayan Satu 900 MW (COD 2025), PLTA Kayan Dua 1.000 MW (COD 2027), dan PLTA Kayan Tiga 1.200 MW (COD 2029).

"PT KHE akan melistriki Desa Long Leju dan Desa Long Peliban Kabupaten Bulungan, serta Kawasan Industri Sangkuriang Kalimantan Timur," kata Arifin.

Sementara untuk Proyek Abadi Masela, pekembangan terbarunya adalah revisi POD I yang telah disetujui Menteri ESDM pada 28 November 2023 lalu. Dengan revisi ini, maka target ready for start up dan loading first cargo adalah pada 2030.

"Setelah ini akan dilakukan penyusunan amandemen KKS WK Masela untuk memasukkan CCS sebagai kegiatan operasi perminyakan. Hasil keekonomian dari revisi 2 POD I akan diperbarui setelah FEED," ujar Arifin.

Proyek Masela merupakan salah satu proyek yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun 2017. Pada 10 Oktober 2019, telah ditandatangani amandemen dan perpanjangan kontrak bagi hasil (PSC) Blok Masela, yang semula berlaku sampai 15 September 2028 menjadi 15 September 2055.

Tak cuma PLTA Kayan dan Blok Masela, dalam pertemuan Arifin dan Ken Saito juga dibahas kerja sama proyek transisi energi. Di antaranya, pengembangan pembangkit panas bumi, pengelolaan pembangkit berbasis sampah perkotaan, perdagangan karbon dan pengolahan critical minerals, termasuk teknologi semikonduktor.

Arifin juga mendorong perusahaan Jepang untuk mendirikan pabrik di Indonesia, seperti kabel listrik dan baterai. "Kami mengajak perusahaan Jepang untuk mendirikan pabrik kabel listrik dan baterai di Indonesia. Indonesia memiliki kebijakan hilirisasi mineral dan smelter tembaga juga akan segera beroperasi," ujarnya.

