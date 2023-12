Terpopuler: Anies Cerita Inkonsistensi Kebijakan RI, Ganjar Kaitkan Masalah Ekonomi dengan Hukum

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Selasa kemarin 12 Desember 2023 dimulai dari Calon Presiden Anies Baswedan menceritakan soal adanya inkonsistensi kebijakan yang terjadi di Indonesia. Anies menceritakan bahwa hal itu ditemukan saat dia bertugas di kabinet saat menjadi Menteri Pendidikan dan menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Selanjutnya, Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan bahwa dirinya menerima masukan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)guna mewujudkan target pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen.

Terakhir, PT Go Online Destinations atau Pegipegi, sebuah platform pemesanan tiket dan penginapan secara daring, resmi menutup layanannya di Indonesia pada 11 Desember 2023. Berikut tiga berita terpopuler yang banyak diakses pembaca:

1. Anies Baswedan Cerita Pengalamannya jadi Menteri hingga Gubernur: RI Tak Punya National Guideline

“Di situ saya merasakan benar bahwa kami ini tidak memiliki national guideline, all, most every issue,” ujar Anies dalam acara Dialog Apindo bersama Capres 2024 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, pada Senin, 11 Desember 2023.

Calon presiden nomor urut satu ini lalu mencontohkan masalah perizinan. Menurut dia, provinsi kerap kali bergerak sendiri, dan kepala daerahnya mereformasi perizinan menjadi lebih cepat. Hal ini bukan karena arahan langsung dari pemerintah pusat atau nasional.

