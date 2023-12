BI Catat Hampir Semua Bahan Pokok Naik Menjelang Nataru, Cabai Tembus Rp 115 Ribu per Kg

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia atau BI mencatat kenaikan harga bahan pokok menjelang Natal dan tahun baru atau Nataru melalui laman Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional.

Per hari ini, 8 Desember 2023 hampir seluruh bahan pokok mengalami kenaikan harga. Tercatat harga cabai merah besar naik paling tinggi, yakni di Kalimantan Tengah menjadi Rp 115.000 per kilogram.

Sementara itu, harga rata-rata nasional cabai merah besar mencapai Rp 77.700 per kilogram atau naik 8,9 persen dibandingkan sehari sebelumnya. Disusul kenaikan harga cabai merah keriting sebesar 6,65 persen menjadi Rp 76.150 per kilogram. Lalu harga cabai rawit merah naik 5,83 persen menjadi Rp 97.950 per kilogram. Sedangkan harga cabai rawit hijau naik 2,13 per kilogram.

Harga bawang merah juga melonjak sebesar 3,72 persen menjadi Rp 33.500 per kilogram. Sedangkan bawang putih naik 0,93 persen menjadi Rp 37.850 per kilogram.

Gula pasir lokal pun naik 3,46 persen menjadi Rp 17.950 per kilogram. Disusul kenaikan harga beras kualitas medium naik 0,34 persen menjadi Rp 14.750 per kilogram. Sementara beras kualitas super I naik 0,63 persen menjadi Rp 16.000 per kilogram. Angka ini semakin jauh dari harga eceran tertinggi sebesar Rp 10.900 per kilogram.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Daging ayam juga naik sebesar 1,71 persen menjadi Rp 35.600 per kilogram. Lalu daging sapi kualitas 1 naik 0,18 persen menjadi Rp 138.050 per kilogram. Sedangkan daging sapi kualitas 2 naik 0,31 persen menjadi Rp 129.200 per kilogram.

Di sisi lain, harga minyak goreng dan telur ayam melandai. Tercatat harga minyak goreng curah turun 0,32 persen menjadi Rp 15.350 per kilogram. Minyak goreng kemasan bermerek 1 turun 0,24 persen menjadi Rp 20.850 per kilogram. Harga telur ayam ras pun turun 0,17 persen menjadi Rp 29.100 per kilogram.

Adapun Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau Ikappi memprediksi kenaikan harga pangan menjelang Nataru mencapai 75 persen. Ketua Umum DPP Ikappi Abdullah Mansuri pun meminta agar pemerintah mengantisipasi kenaikan harga menjelang libur Nataru ini. Pemerintah, kata dia, perlu memperkuat produksi dan melakukan pendataan ulang tentang produksi.

Pilihan Editor: Harga Bahan Pokok Hari Ini: Beras, Bawang Putih, hingga Daging Ayam Kompak Naik