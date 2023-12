Indef Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi 2024 Sebesar 4,8 Persen, Lebih Rendah dari Target Pemerintah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance atau Indef memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 sebesar 4,8 persen. Proyeksi ini lebih rendah dari target pemerintah sebesar 5,2 persen.

Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto mengatakan Indef memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan sejumlah indikator, seperti tantangan dari perekonomian global.

Baca Juga: Istana Belum Berencana Mengambil Langkah Hukum terhadap Agus Rahardjo

"Catatan lainnya adalah kemewahan windfall peningkatan harga komoditas itu tahun depan tidak kita rasakan lagi," kata Eko dalam Seminar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2024 yang dipantau secara virtual pada Rabu, 6 Desember 2023.

Oleh sebab itu, Indef memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih rendah daripada asumsi makro yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2024. Meskipun begitu, Eko menyebut pertumbuhan sebesar 4,8 persen bukan lah hal yang buruk.

Ini karena pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi sebesar 2,8 persen pada tahun depan. "Kita itu hampir 2 kali level global," ujar Eko.

Baca Juga: Pemerintah Jokowi Buka Masukan soal Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden di RUU DKJ

Menurut Eko, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,8 persen berarti perekonomian tidak akan resesi, meski tidak terakselerasi. Dia pun berharap target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen bisa tercapai, walaupun akan susah.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen pada 2024 dalam pidato penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2024 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2023 - 2024 di Gedung MPR/DPR, Jakarta.

Jokowi mengatakan stabilitas ekonomi makro akan terus dijaga. Selain itu, situasi pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 2024 akan dikondisikan untuk tetap kondusif guna meningkatkan optimisme perekonomian jangka pendek.

AMELIA RAHIMA SARI | ANTARA

Pilihan Editor: Kartu Multi Trip MRT Tak Dijual Lagi Mulai Januari 2024