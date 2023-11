Tanggal 30 November Memperingati Hari Apa? Ini Jawabannya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tahukah Anda tanggal 30 November memperingati hari apa? Ternyata hari Kamis tanggal 30 November 2023 memperingati Hari Peringatan untuk Semua Korban Perang Kimia dan Hari Keamanan Komputer Nasional.

Hampir setiap tanggal pada kalender masehi memiliki hari peringatan atau hari besar tersendiri dalam skala internasional dan skala nasional. Contohnya pada hari ini diperingati sebagai Hari Peringatan untuk Semua Korban Perang Kimia dan Hari Keamanan Komputer Nasional. Simak penjelasan selengkapnya.

Tanggal 30 November Memperingati Hari Apa?

1. Hari Peringatan Seluruh Korban Perang Kimia

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meresmikan setiap tanggal 30 November sebagai Day of Remembrance of all Victims Chemical Warfare atau Hari Peringatan Seluruh Korban Perang Kimia sejak tahun 2005.

Hari besar ini bertujuan untuk mengenang dan menghormati para korban perang kimia selama perang antar negara, menolak, dan menghapuskan penggunaan senjata kimia.

Hari besar ini dimulai dari Chemical Weapons Conventions (CWC) atau Konvensi Senjata Kimia (KSK) melucuti dan melarang untuk menggunakan senjata kimia tanggal 29 April 1997.

Untuk mengontrol penggunaan senjata kimia tersebut agar tidak digunakan lagi maka diawasi oleh Organisasi Pelarangan Senjata Kimia atau Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW).

Untuk diketahui bahwa senjata kimia adalah senjata yang menggunakan amunisi terbuat dari formulasi bahan kimia yang berisiko melukai atau bahkan menghilangkan nyawa manusia. Salah satu perang yang menggunakan senjata kimia adalah Perang Dunia I.

2. Hari Keamanan Komputer Nasional

Dalam kalender nasional, tanggal 30 November diperingati sebagai Hari Keamanan Komputer Nasional atau National Computer Security Day. Hari Keamanan Komputer Nasional sudah diperingati sejak tahun 1988.

Apa tujuan dari memperingati keamanan komputer ini? Tujuannya yakni untuk menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat terhadap keamanan komputer.

Pasalnya di tahun 1980-an, permintaan komputer dan penggunaan komputer mengalami peningkatan cukup pesat khususnya dalam bidang bisnis di industri apa saja dan pemerintahan.

Akan tetapi, peningkatan penggunaan komputer ini tidak sejalan dengan pengetahuan dan awareness terhadap keamanan data di dalam komputer itu sendiri.

Makin banyak hacker atau peretas yang mulai meretas semua informasi dan data yang ada di dalam komputer kemudian menggunakannya tanpa bertanggung jawab.

Melatarbelakangi hal tersebut maka diperingati Hari Keamanan Komputer Nasional untuk kembali menyadarkan masyarakat di Indonesia akan pentingnya keamanan komputer.

Hari Besar Lain di Tanggal 30 November

Selain 2 hari besar yang sudah umum diketahui, ternyata ada hari besar lain yang juga diperingati di tanggal 30 November. Hari besar dan hari peringatan tersebut di antaranya sebagai berikut:

Hari Peringatan Kepergian dan Pengusiran Yahudi dari Negara Arab dan Iran

Hari Kemerdekaan Barbados yang sudah merdeka dari Britania Raya di tahun 1966

Mengingat peristiwa kecelakaan pesawat Lion Air Penerbangan 583 PK-LMN, MD-82 dengan rute Jakarta-Solo-Surabaya di tahun 2004

Mengingat peristiwa kecelakaan tragis yang menghilangkan nyawa Paul William Walker IV di tahun 2013

Demikianlah informasi tentang tanggal 30 November memperingati hari apa dan penjelasan setiap hari besar.

