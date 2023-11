Sandiaga Prediksi Pergerakan Wisnus Capai 200 Juta saat Libur Natal dan Tahun Baru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno memprediksi pergerakan wisatawan Nusantara atau wisnus mencapai 200 juta ketika periode Natal dan tahun baru alias Nataru 2023-2024.

Sandiaga menuturkan outlook wisata ketika Nataru adalah 100 juta dikali 2. Sebanyak 100 juta didapatkan dari perkiraan pergerakan oleh Kementerian Perhubungan atau Kemenhub.

"Biasanya setelah sampai di destinasi, mereka akan terus bergerak," ucap Sandiaga dalam The Weekly Brief With Sandi Uno secara virtual pada Senin, 27 November 2023. "Oleh karena itu, prediksi pergerakan wisnus adalah angka di sekitar 200 juta."

Selain itu, dia menyebut kedatangan wisatawan mancanegara atau wisman juga akan mencapai puncaknya saat periode Nataru 2023-2024. Ia menargetkan 11 juta wisman sepanjang tahun ini.

"Kita berharap tembus 11 juta," kata dia.

Sementara itu, Kemenhub memprediksi puncak arus mudik Natal terjadi pada 22-23 Desember 2023. Sedangkan puncak arus balik Natal pada 26-27 Desember 2023.

Adapun puncak arus mudik tahun baru terjadi pada 29-30 Desember 2023. Sementara puncak arus balik tahun baru terjadi pada 1-2 Januari 2024.

Kemenhub juga memprediksi potensi pergerakan masyarakat di masa libur Nataru mencapai 107,63 juta orang. Jumlah ini setara dengan 39,83 persen dari total populasi nasional.

Kementerian Perhubungan menyatakan angka tersebut meningkat 143,65 persen dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama. Pada Nataru tahun lalu, prediksinya mencapai 44,17 juta orang.

AMELIA RAHIMA SARI

