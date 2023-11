Kejuaraan Dunia Aquabike Jetski Danau Toba, Sandiaga Sebut Penonton Hampir 220 Ribu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan dampak dari Aquabike Jetski World Championship 2023 di Danau Toba, Sumatera Utara pada 22-26 November 2023.

Sandiaga menuturkan, dirinya mengunjungi Balige yang merupakan kecamatan dari Kabupaten Toba dan Kabupaten Simalungun. Dia juga berkoordinasi dengan wakilnya Angela Tanoesoedibjo yang hadir di Kabupaten Samosir, Karo, dan Dairi.

"Jadi Karo, Samosir dan terakhir 2 hari di Balige ini total mencapai hampir 220 ribu penonton, dengan peningkatan kunjungan wisatawan yang signifikan," ujar Sandiaga dalam The Weekly Brief With Sandi Uno secara virtual pada Senin, 27 November 2023.

Namun, dirinya masih menunggu data yang sedang diolah. Tapi, berdasarkan data anecdotal, seluruh penginapan di Kelurahan Prapat Kabupaten Simalungun itu terisi. Begitu pula dengan penginapan di Balige.

"Homestay sampai saat terakhir dari total 9.000 kamar, lebih di atas 50 persen yang sudah terisi," ucap Sandiaga.

Dampak Aquabike Jetski World Championship terhadap perekonomian Indonesia