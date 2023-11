Sri Mulyani ke Generasi Z dan Milenial: Setelah Pandemi, Digital Disruption, Bisa Nggak Bertahan?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan generasi milenial dan generasi Z memiliki persamaan dengan perekonomian Indonesia.

Menurut bendahara negara tersebut, persamaan ini terdapat pada konteks perjuangan dalam menghadapi berbagai tantangan perekonomian. Sejumlah tantangan perekonomian itu seperti pandemi, perubahan iklim atau climate change, tensi geopolitik, disrupsi teknologi, tren suku bunga tinggi, dan berbagai tantangan lainnya.

“Jadi kalo saya proyeksikan, kepada anak-anak generasi milenial dan generasi Z, you are all the same seperti perekonomian kita. Habis dihadapkan dengan pandemi, climate change, digital disruption, geopolitical tension, higher for longer, can you still resilience? Kamu bisa enggak bertahan?” ujar Sri Mulyani dalam acara pembukaan Indonesia Millenial and Gen Z Summit 2023 di Spark, Jakarta, Jumat, 24 November 2023.

Kalau sebagai individu tidak mampu bertahan, kata Sri Mulyani, seluruh perekonomian juga tidak bisa bertahan.

Oleh karena itu ia mendorong generasi milenial dan generasi Z untuk tetap bisa meningkatkan produktivitas meski dihadapkan berbagai tantangan. “Jadi investing untuk bisa menjaga ketahanan dan tidak hanya sekedar bertahan secara pasif,” tuturnya.

Di sisi lain, pemerintah akan terus mengejar tujuan impian yang yang disebut dengan Indonesia Emas. Menkeu juga mengatakan pemerintah turut berupaya untuk menciptakan masa depan yang baik bagi kedua generasi tersebut, salah satunya dengan menciptakan peluang baru.

“Mereka punya harapan, tidak sekedar hidup panjang, tapi meaningful life. Mereka juga dalam hal ini mulai mikirin masa depannya dan ingin memiliki kehidupan yang lebih baik,” ucap Sri Mulyani.

Oleh sebab itu, kata Sri Mulyani, pemerintah tak hanya bertuga menyediakan lapangan kerja. "Pekerjaan rumahnya bukan giving you a job, tapi creating opportunity menjadi sangat penting. Policy ini terus akan kita kerjakan dalam rangka untuk membangun pondasi Indonesia maju.”

