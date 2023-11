Daftar Perusahaan yang Bakal Groundbreaking di IKN per Desember 2023, Ada Milik Keluarga Prabowo

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Peletakan baru pertama alias groundbreaking tahap tiga proyek di IKN, Kalimantan Timur ditargetkan bakal dilakukan pada Desember 2023 mendatang. Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Agung Wicaksono mengatakan akan ada tiga kategori dalam groundbreaking tahap tiga.

“Saya bisa katakan ada tiga kategori dalam groundbreaking tiga,” ujar Agung dalam konferensi pers virtual pada Senin, 20 November 2023.

Ketiga kategori tersebut adalah yang pertama, groundbreaking area hijau yang akan dibangun green forest city. Kedua, ekosistem yang membangun kawasan untuk bekerja, tinggal, dan bermain. Ketiga, akan ada pembangunan dari berbagai lembaga negara seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), BPJS Kesehatan, dan juga rumah sakit dari Kementerian Kesehatan.

Agung menambahkan, nilai investasi untuk groundbreaking tahap tiga ini mencapai Rp 10 triliun. “Siap-siap saja. Ini masih daftar tentatif tergantung jadwal Presiden Jokowi,” tutur Agung.

Berikut adalah daftar perusahaan yang rencananya bakal groundbreaking di IKN pada Desember 2023.

Jambuluwuk Hotel and Resort

Jambuwuluk Hotel and Resort akan melakukan ARCS House Wisata Indonesia akan melakukan groundbreaking di IKN Desember mendatang. Perusahaan ini akan membangun hotel dan resort untuk memperkuat industri pariwisata dan ekonomi kreatif di IKN. Selain itu, Jambuluwuk juga berkomitmen untuk ikut menjaga keberlanjutan lingkungan sesuai program pemerintah dalam pembangunan IKN.

Indogrosir

Indogrosir merupakan salah satu perusahaan retail yang berinvestasi di IKN. Rencananya, retail yang berdiri sejak tahun 1993 ini akan melakukan groundbreaking pada Desember 2023. Saat ini Indogrosir telah memiliki 27 gerai yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia.

The Pakubuwono Development

Pengembang The Pakubuwono Development juga menjadi salah satu perusahaan yang bakal groundbreaking di IKN. The Pakubuwono Development sendiri telah dikenal sebagai pengembang yang sukses mendirikan properti ternama di Jakarta, seperti The Pakubuwono Residence, The Pakubuwono View, Signature, House, dan Spring.

Balikpapan Super Block

Balikpapan Superblock adalah anak perusahaan dari PAM Group yang bergerak di bidang properti di gerbang Kalimantan Timur, Kota Balikpapan. Nantinya perusahaan ini akan membangun sejumlah properti di IKN.

Grand Lucky Superstore

Grand Lucky Superstore juga akan mengisi IKN dan melakukan groundbreaking pada Desember 2023. Grand Lucky merupakan merek usaha hasil gabungan dari Erajaya Food & Nourishment dan Grand Lucky Group, yang membentuk perusahaan baru dengan nama PT Mitra Belanja Anda (MBA). MBA memiliki dan mengoperasikan jaringan retail supermarket, toko serba ada dan grocery stores dengan merek usaha Grand Lucky.

BSH Group

BSH Group juga menjadi investor IKN dan dijadwalkan bakal melakukan groundbreaking di bulan Desember. Bersama dengan Jambuluwuk Hotels & Resorts, The Pakubuwono Development, dan BSB Balikpapan Super Block, BSH Group akan mengembangkan properti di IKN.

Yayasan Arsari Djojohadikusumo

Yayasan Arsari Djojohadikusumo atau YAD merupakan merupakan yayasan milik keluarga Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo Subianto. Yayasan ini berkecimpung di dunia pendidikan, budaya dan lingkungan hidup. Di IKN, Yayasan Arsari akan membuat kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem perairan pulau-pulau kecil di Nusantara untuk membangun pulau suaka orang utan.

Sabuk Hijau Nusantara

Sabuk Hijau Nusantara merupakan crowdsourcing untuk reforestasi. Sabuk Hijau Nusantara memiliki aksi penanaman pohon dengan tujuan membangun Kota Nusantara yang dipersiapkan sebagai ibu kota masa depan Indonesia.

