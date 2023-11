Terpopuler: FIFA Berkantor di Jakarta Begini Kata Sri Mulyani, Lewat Tol Nantinya dari Balikpapan ke IKN Hanya 30 Menit

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Minggu malam, 12 November 2023 dimulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan respons positif soal resminya Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) berkantor di Jakarta. Ia pun turut menghadiri peresmian kantor FIFA tersebut di di Menara Mandiri II, Jakarta pada Jumat, 10 November 2023.

Disusul, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rizal Taufikurahman, menjelaskan dampak gerakan boikot produk pro-Israel. Apa saja?

Berikutnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menanggapi soal pernyataan Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker yang menyebut upah minimum 2024 pasti naik.

Selanjutnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan pemerintah menambah jumlah penerbangan dan ketersediaan kursi pesawat menjelang libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Sandiaga menyebutkan upaya penambahan penerbangan itu demi menstabilkan harga tiket pesawat.

Terakhir, Kementerian PUPR, melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Danis Hidayat Sumadilaga, membeberkan progres pembangunan jalan tol di ibu kota baru saat ini.

Kelima berita itu paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

