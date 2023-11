Cerita Basuki Hadjimuljono Usai Dapat Bintang Jasa dari Kaisar Jepang Naruhito: Beliau Masih Ingat dengan Saya

Iklan

TEMPO.CO, Tokyo - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menceritakan pengalamannya saat menerima bintang jasa "The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star" oleh Kaisar Jepang Naruhito pada Rabu kemarin, 8 November 2023.

Dari 118 peserta yang menerima bintang jasa, Basuki adalah salah satu di antaranya. "Setelah Yang Mulia turun dari podium, beliau langsung menuju saya," ujar Basuki usai menerima anugerah tersebut di Tokyo, Jepang.

"Protokol di Jepang sangat ketat. Kita tidak boleh bicara dan menyalami kaisar. Tapi, beliau menyalami duluan dan menyampaikan ‘Nice to see you again’. Beliau masih ingat dengan saya,” tutur Basuki.

Dalam perbincangan singkat itu, Basuki sempat menyampaikan salam dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada Naruhito, yang menyampaikan salam kembali. Basuki, mewakili Jokowi, lalu mengundang kaisar untuk menghadiri World Water Forum ke-10 yang akan diadakan di Bali pada 2024. Naruhito diketahui memiliki perhatian khusus terhadap isu air.

“Setelah menyapa saya, beliau jalan terus (dan) enggak menyapa siapa-siapa lagi,” ujar Basuki.

Baca Juga: 3 WNI Dapat Penghargaan Bintang Jasa Jepang 2023

Ia menangkap yang dilakukan Kaisar Naruhito menunjukkan bahwa hubungan Indonesia-Jepang sangat spesial. Pasalnya, Indonesia adalah negara pertama yang dikunjungi Naruhito setelah dinobatkan sebagai kaisar pada 1 Mei 2019.

Dalam kunjungan pertengahan Juni lalu, Basuki ditugaskan untuk mendampingi Naruhito karena dinilai memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai air dan infrastruktur.

Adapun Basuki dianugerahi bintang jasa "The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star" tersebut karena dinilai berkontribusi dalam kerja sama kedua negara dalam pembangunan infrastruktur dasar, termasuk jalan dan sungai.

Pengetahuan dan pengalaman yang diperolehnya dari proyek pengendalian erosi gunung berapi (Sabo) di Gunung Merapi, Yogyakarta, menjadi masukan penting bagi proyek Sabo di Pulau Sakurajima dan Gunung Unzen Fugen-dake di Jepang. Sebab, proyek itu dianggap telah memberikan kontribusi besar bagi pengembangan pencegahan bencana gunung berapi, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di Jepang.

Selanjutnya: Selain Basuki Hadjimuljono, Mantan Menteri Luar Negeri ...