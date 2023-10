Kangen Kerja, Luhut Singgung Jokowi Setuju Kereta Cepat Jakarta-Surabaya: Bunganya Jauh Lebih Murah..

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut mengaku sangat rindu untuk kembali bekerja. Saat ditanya program apa yang akan dikejar apabila sudah pulih dan kembali bekerja, Luhut menyinggung soal proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

"Wah super kangen, lah. Apa yang terjadi sekarang kan sudah bagus. Pak Jokowi mau Kereta Api Cepat Jakarta Surabaya diteruskan," ucap Luhut lewat Instagram pribadinya, @luhut.pandjaitan , Sabtu, 28 Oktober 2023.

Luhut dikabarkan sakit sejak awal Oktober lalu. Sejak 10 Oktober 2023, ia menjalani pemeriksaan dan tahapan pemulihan di Singapura. Tugasnya di Kabinet Indonesia Maju akhirnya dialihkan sementara oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

Luhut mengaku baru saja mendapat kabar bahwa perjanjian dengan Cina untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya juga sudah berjalan. "Malah bunga pinjamannya jauh lebih murah daripada yang ditawarkan oleh sejumlah negara lain."

Oleh sebab itu, ia mengaku optimistis dengan proyek tersebut. Pasalnya, teknologi yang dimiliki Indonesia sudah membuktikan keberhasilan.

Ditambah, menurutnya, kini Indonesia sudah memiliki pengalaman dalam menyelesaikan masalah pembebasan tanah. Luhut mengatakan persoalan pembebasan tanah merupakan kunci utama dalam proyek Kereta Cepat.

"Sekarang dengan kita punya pengalaman, we don't have any problem anymore," ucap Luhut.

Sebelumnya, Luhut juga berkali-kali menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar dilakukan studi untuk melanjutkan rute kereta cepat ke Surabaya. Pemerintah telah mempertimbangkan Cina untuk kembali terlibat dalam proyek tersebut. Sebab, negara itu dinilai memiliki pengalaman menggarap proyek kereta cepat sepanjang 41 kilometer.

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan Perdana Menteri Cina Li Qiang juga sudah berminat untuk kembali berinvestasi dalam proyek ini. Menurut Dwiyana, perpanjangan jalur kereta api cepat hingga Surabaya akan berdampak positif terhadap masyarakat.

"Artinya di semua investasi kereta api, semakin jauh semakin baik. Skala ekonominya akan semakin baik. Hukumnya begitu," ujarnya di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat, 29 September 2023.

RIANI SANUSI PUTRI | YOHANES MAHARSO JOHARSOYO

