Kominfo Blokir Ratusan Ribu Situs Judi Online, Ini Temuan Drone Emprit

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, sempat membeberkan progres meringkus situs web ataupun aplikasi judi online. Sejak Juli 2018 hingga 7 Agustus kemarin, kata dia, Kominfo telah melakukan pemutusan akses dan take down terhadap 886.719 konten perjudian online.

Salah satunya ada aplikasi yang take down adalah Higgs Domino Island dari toko aplikasi Google Play Store dan Apple App Store. "Sekarang tidak ada lagi Higgs Domino island. Kami juga telah melakukan pemblokiran ribuan situs dan puluhan aplikasi serupa termasuk yang menyerupai aplikasi game," ujar dia dalam konferensi per di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Agustus 2023.

Judi online jadi perhatian pemerintah

Menurut Budi, maraknya perjudian online yang meresahkan masyarakat menjadi perhatian pemerintah. Sejak hari pertama dilantik sebagai Menkominfo, sesuai arahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, dia mangaku langsung tancap gas memerintahkan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) untuk melakukan penanganan judi online secara cepat dan sigap.

"Jadi rata-rata setiap harinya kami melakukan pemutusan akses terhadap 1.500-2.000 situs dan puluhan aplikasi termasuk aplikasi game terkait perjudian online yang serupa dengan Higgs Domino Island," tutur Budi.

Budi Arie take down puluhan ribu konten judi online sejak dilantik

Lebih spesifik, sejak dia dilantik tanggal 17 Juli hingga 7 Agustus 2023, Kominfo telah memutus akses dan melakukan take down terhadap 42.622 konten perjudian online. Kominfo, kata dia, menyadari bahwa upaya-upaya yang sudah dilakukan belum menyelesaikan permasalah perjudian online.