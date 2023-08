Promo KFC, McDonald's dan Kopi Janji Jiwa HUT RI ke-78 Periode 1-31 Agustus, Berhadiah iPhone 14

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-78, banyak gerai makanan yang menawarkan promo besar-besaran, di antaranya datang dari KFC Indonesia, McDonald’s Indonesia (McD), dan Kopi Janji Jiwa.

Promo yang tersedia dalam bentuk potongan harga (diskon), gratis produk, hingga kesempatan memenangkan undian hadiah utama iPhone 14.

Promo KFC HUT RI ke-78

Dirangkum dari unggahan akun Instagram @kfcindonesia, berikut promo yang berlaku di KFC Indonesia selama Agustus 2023 dan ketentuannya.

1. Promo Take Away Fest Rp54.000

- Periode 1 Juli - 31 Agustus 2023.

- Dapat 3 ayam, 3 nasi, dan 3 Coca-Cola seharga Rp54.000.

- Bisa memilih ayam krispi, original, atau campur.

- Ayam terdiri dari 2 potongan besar dan 1 potongan kecil.

- Harga belum termasuk pajak (berbeda-beda tergantung daerah).

- Hanya berlaku untuk transaksi bawa pulang (take away) dan drive thru.

- Pemesanan take away dikenai biaya tambahan.

2. Beli Kombo Crazy Superstar Dapat Hadiah Utama iPhone 14

- Periode 3-31 Agustus 2023.

- Ikuti akun Instagram @trebelid dan @kfcmusikdigital.

- Beli paket Kombo Crazy Superstar, pindai kode batang pada struk pembelian, dan aktifkan KFC Musik Digital.

- Unggah foto atau video kreatif yang menunjukkan KFC Musik Digital di Instagram Feed.

- Komentar di akun @kfcindonesia kenapa Anda harus menang dan tandai akun teman sebanyak-banyak.

- Gunakan tagar #GebyarMenangBanyak dan tandai @kfcmusikdigital @trebelid pada unggahan Anda.

3. Promo Kombo Special Merdeka Rp78.000

- Promo KFC Indonesia periode 11-20 Agustus 2023.

- 2 potong ayam KFC (1 potongan besar dan 1 potongan kecil), 2 nasi, 2 Cream Soup, 2 Sundae, 1 Fanta Medium, serta 1 Sprite Medium seharga Rp78.0000.

- Bisa memilih ayam krispi atau original.

- Harga sudah termasuk pajak.

- Berlaku untuk makan di tempat, bawa pulang, dan drive thru.

- Tidak berlaku untuk pembelian via aplikasi marketplace.

- Tidak berlaku untuk pembelian di bandara.

Promo McDonald’s HUT RI ke-78

Dilansir dari akun Instagram @mcdonaldsid, McDonald’s Indonesia juga turut menawarkan promo menarik untuk memeriahkan HUT RI ke-78. Berikut beberapa diskon yang tersedia beserta syarat pembeliannya.

1. Menu Ini Rasa Kita Diskon 20%

- Periode 3-27 Agustus 2023.

- Diskon 20 persen untuk pembelian paket menu eksklusif di GoFood.

- Paket menu Ini Rasa Kita berisi Burger Balado Spesial, Ayam Balado, McShaker Fries Gulai Gurih, McFlurry Es Kopyor, dan Soda Asam Jawa.

2. Paket Merdeka

- Promo McD periode 17-20 Agustus 2023 pukul 13.00-18.00.

- Paket Burger Balado Spesial + PaNas Spesial Ayam McD Balao seharga Rp.78.636.

- Harga belum termasuk pajak.

- Gratis Double Choco Pie dengan kata kunci #IniRasaKita.

- Hanya berlaku untuk transaksi via drive thru.

Promo Kopi Janji Jiwa Agustus 2023

Sebagaimana unggahan akun Instagram @kopijanjijiwa, pada Selasa, 1 Agustus 2023, berikut beberapa promo Kopi Janji Jiwa eksklusif untuk transaksi via GrabFood (berlaku 1-18 Agustus 2023).

- Ngopi Hemat Berempat (4 Kopi Susu Regular): Rp56.000.

- Combo Hemat Berdua (2 Kopi Susu Regular dan 2 Egg & Cheese Toast): Rp80.000.

Tak hanya itu, ada pula beberapa promo Kopi Janji Jiwa lainnya, antara lain:

- Beli Toast gratis minuman setiap Senin dan Jumat, berlaku walk-in, serta bisa pilih varian minuman dan Toast.

- Tebus murah minuman hanya Rp10.000 untuk pembelian Toast (berlaku walk-in 1-31 Agustus 2023).

- Minum Hemat Bertiga (1 Kopi Susu Regular, 1 Susu Soklat Regular, dan 1 Livin’ Honey Series Regular) mulai dari Rp36.000 pada 1-31 Agustus 2023 (tersedia di GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood).

MELYNDA DWI PUSPITA