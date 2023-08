Simak Daftar Promo Potongan Harga Kokumi, Janji Jiwa, dan Xiboba Selama Agustus!

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah gerai minuman menghadirkan promo potongan harga untuk setiap pembelian selama bulan Agustus, seperti Kokumi, Janji Jiwa, dan Xiboba. Bagi kamu pecinta minuman manis, perlu simak daftar lengkapnya!

Jumlah potongan harga yang ditawarkan berbeda-beda. Diskon yang bisa dinikmati mulai dari Rp 8.000 hingga setengah harga minuman sebelumnya.

Berikut promo yang diberlakukan di masing-masing gerai tersebut, lengkap dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Kokumi

“Tebus murah SariWangi Milk Tea!” ungkap Kokumi melalui unggahan akun Instagram resmi (@kokumi_id) pada Selasa, 8 Agustus 2023. Kokumi menawarkan diskon untuk salah satu pembelian varian hasil kolaborasi Kokumi x SariWangi, SariWangi Milk Tea.

Sebagai informasi, harga awal varian tersebut sebesar Rp 20 ribu. Kokumi memberikan promo satu minuman itu hanya seharga Rp 8.000. Jangan kelewatan, promo ini hanya berlaku untuk setiap pembelian satu minuman hingga 28 Agustus.

Janji Jiwa

Janji Jiwa kembali menghadirkan promo Flash Sale berupa paket bundling dua varian minuman susu mereka, yakni Kopi Susu dan Susu Soklat. Paket bundling kedua minuman tersebut pada awalnya seharga Rp 50 ribu, kemudian berubah hanya menjadi Rp 26 ribu.

Berikut syarat dan ketentuan yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan potongan setengah harga minuman tersebut:

- Promo hanya berlaku untuk setiap pembelian di aplikasi JIWA+

- Promo berlaku untuk ukuran Large untuk kedua minuman

- Hanya berlaku hingga 11 Agustus 2023

Xiboba

Bagi para pecinta boba, Xiboba menghadirkan promo untuk tujuh jenis minuman berbeda. Promo berlaku mulai di setiap hari Senin sampai Minggu selama bulan Agustus.

Dikutip dari laman resmi instagram Xiboba, @xiboba.indonesia, promo ini berlaku kelipatan. Harga minuman tersebut di setiap region berbeda-beda dan tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya

Berikut daftar minuman sesuai dengan hari pembelian bisa dilakukan :

1. Xi Coklat Signature hanya seharga Rp 12 ribu untuk setiap hari Senin

2. Salted Caramel Grass Jelly hanya seharga Rp 12 ribu untuk setiap hari Selasa

3. Crunchy Signature Kakao hanya seharga Rp 13 ribu untuk setiap hari Rabu

4. Signature Biscoff Dalgona hanya seharga Rp 12 ribu untuk setiap hari Kamis

5. Brown Sugar Boba Milk Tea hanya seharga Rp 12 ribu untuk setiap hari Jumat

6. Brown Sugar Boba Fresh Milk hanya seharga Rp 12 ribu untuk setiap hari Sabtu

7. Salted Caramel Boba Fresh Milk hanya seharga Rp 12 ribu untuk setiap hari Minggu.

Xiboba menginformasikan periode promo berlaku setiap hari Senin-Minggu (produk setiap hari berbeda) selama bulan Agustus 2023. Tak perlu khawatir, promo berlaku untuk pembelian Dine In di semua store Xiboba Indonesia, Take Away, GrabFood, GoFood dan ShopeeFood.

IRMA AULIA IRAWAN

