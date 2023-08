Promo 8.8 Merchant Makanan, Gokana Ramen hingga Yoshinoya Tebar Diskon

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah merchant makanan menawarkan promo belanja 8.8 pada 8 Agustus 2023. Mulai dari Gokana Ramen hingga Yoshinoya.

Dengan promo yang ditawarkan, para merchant makanan itu memberi diskon untuk menu tertentu yang bisa dibeli untuk dine, takeaway, maupun delivery.

Berikut rangkuman Tempo soal promo 8.8 yang ditawarkan beberapa merchant, serta syarat dan ketentuan yang berlaku:

Gokana

Dalam promo belanja 8.8, Gokana menawarkan promo "Makan Ber-3 Cuma 88rb* aja di Gokana". Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui Instagram @gokanaresto, promo ini berlaku untuk paket bundling spesial berikut:

Paket 8.8 Dine In dan Take Away:

Gokana 3 + Beef Hot Ramen + Chicken Original Bento

Gokana 3 + Beef Hot Ramen + Chicken Original Bento Paket 8.8 Delivery:

Gokana 2 + Katsu Bento + Beef Original Bento

Syarat dan Ketentuan:

Promo hanya berlaku pada 8 Agustus 2023

Promo berlaku dine in, take away, delivery 14084 atau WA 0811214084

Promo berlaku di semua outlet Gokana Ramen & Teppan

Khusus delivery, pembelian maksimal 20 paket

Khusus promo delivery Gokana bisa dilakukan advance order atau pemesanan lebih awal

Harga promo belum termasuk pajak restoran 10 persen



Pizza Hut

Pizza Hut memberikan diskon pada menu Cheese Overload Square hanya untuk pembelian pada Selasa, 8 Agustus 2023. Menu tersebut bisa dinikmati dengan harga Rp 88 ribu. Adapun harga normalnya, yakni Rp 115.000

Mengutip informasi dari Instagram @pizzahut.indonesia, promo ini berlaku dine in, take away, delivery. Promo tidak berlaku untuk ojek online. Harga promo Rp 88 ribu tersebut juga belum termasuk tambahan pajak.