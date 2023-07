Dana Kelolaan BRI Tumbuh 20,42 Persen di Semester I-2023

Iklan

INFO BISNIS – Komitmen untuk terus tumbuh dan memberikan layanan terbaik kepada para nasabahnya terus ditunjukkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk atau BRI. Salah satunya melalui akselerasi kinerja bisnis wealth management.

Sepanjang semester I-2023, dana kelolaan atau Asset Under Management (AUM) tumbuh 20,42 persen year-on-year (YoY), dengan peningkatan jumlah nasabah mencapai sebesar 19,84 persen yoy di periode tersebut.

Terkait dengan pencapaian tersebut, Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani mengatakan, selama ini perseroan senantiasa memperkuat strategi dan mengedukasi pentingnya pengelolaan keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat. “Peningkatan minat masyarakat dalam investasi telah mengantarkan pertumbuhan kinerja wealth management,” ujarnya.

Dalam mengoptimalisasi sinergi di BRI Group, BRI terus melakukan kolaborasi dengan anak perusahaan terkait layanan wealth management. BRI juga turut serta dalam meningkatkan kapabilitas karyawannya melalui akselerasi sertifikasi bidang pengelolaan keuangan secara masif. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan layanan financial advisory BRI kepada nasabah dan seluruh masyarakat Indonesia.

Seperti diketahui, instrumen produk yang ditawarkan BRI memiliki risiko yang relatif aman, serta investasi dan proteksi bekerja sama dengan manager investasi, asuradur maupun sekuritas yang terpercaya.

Baca Juga: Laporan Keuangan POWR Tunjukkan Kinerja yang Kuat

Ia melanjutkan, BRI memiliki visi untuk menjadi pilihan utama nasabah dalam mempercayakan seluruh transaksi perbankan. Peran ini sebagai finansial supermarket dalam menjawab beragam kebutuhan investasi dan proteksi nasabah.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Seluruh layanan keuangan BRI senantiasa mendukung aspek integrated and one stop financial solution untuk mendukung kebutuhan nasabah individu maupun bisnis, melalui berbagai instrumen, seperti Obligasi Pemerintah, Obligasi Korporasi, Reksadana, Sekuritas, Bancassurance maupun Pengelolaan Dana Pensiun.

Dalam mendukung peningkatan kinerja, Handayani menambahkan bahwa BRI terus menyelaraskan strategi bisnis dengan digitalisasi. Hal itu tercermin dari penyediaan layanan Financial Super Apps BRImo yang telah memberikan kemudahan nasabah dalam bertransaksi, sejalan dengan misi menjadikan BRImo sebagai layanan digital banking yang menghadirkan solusi holistik bagi nasabah. Dengan penyediaan layanan Personal Financial Manager dan fitur Cek Uangku, BRImo menawarkan kemudahan bagi para nasabahnya dalam mengetahui kondisi keuangannya.

Personal Financial Manager adalah fitur yang digunakan untuk membantu nasabah dalam menginformasikan jumlah pemasukan dan pengeluaran selama bertransaksi menggunakan channel BRI. Sementara itu, Cek Uangku adalah fitur yang digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan dan sudah dilengkapi dengan pengukuran kesehatan keuangan berdasarkan data yang diinput.

BRI optimistis bisnis wealth management mempunyai prospek yang baik dan akan terus tumbuh di masa mendatang. Handayani meyakini kesadaran nasabah untuk memproteksi diri, keluarga, serta aset mereka akan tumbuh secara berkelanjutan.

Pencapaian BRI yang cemerlang ini pun berhasil mendapat respons positif dari berbagai Lembaga, seperti Highly Commended “Excellence in Mass Affluent Banking” dari Retail banker International, kemudian “The 3rd Highest Digital Index” Wealth Management Bank Umum Konvensional 2023 dan "The 3rd Best Wealth Management Bank Umum Konvensional 2023” dari Infobank, kemudian Diamond Award “Priority Banking (Offline Usage Experience)” dari Majalah MARKETING serta yang terbaru adalah Outstanding Wealth Management Offering for Affluent Clients dari Global Private Banking Innovation Awards 2023. (*)