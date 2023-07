6 Kali Garuda Indonesia Raih The World's Best Airline Cabin Crew Skytrax, Ini Profil Maskapai

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Maskapai nasional Indonesia, Garuda Indonesia, sekali lagi menorehkan prestasi di tingkat dunia. Pada Juni 2023, maskapai BUMN ini berhasil meraih gelar bergengsi sebagai "The World's Best Airline Cabin Crew 2023" dalam ajang World Airline Awards yang diadakan oleh Skytrax, sebuah lembaga konsultan asal Inggris yang berfokus pada industri penerbangan.

Penghargaan ini merupakan yang keenam kalinya diterima oleh Garuda Indonesia sejak pertama kali digelar oleh Skytrax pada 2001. Maskapai ini telah berhasil mempertahankan reputasinya sebagai maskapai dengan kru kabin terbaik di dunia, menegaskan kualitas dan komitmen mereka dalam menyajikan pelayanan terbaik kepada penumpang.

Sejak dibentuk kembali pada 1949, Garuda Indonesia telah mengalami perkembangan pesat dan menjadi salah satu maskapai terkemuka di Asia. Penghargaan ini membuktikan bahwa maskapai tersebut telah menghadirkan standar layanan yang tinggi, baik dalam hal keselamatan, kenyamanan, maupun keramahan kru kabin.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, menyatakan rasa bangganya atas penghargaan yang diraih oleh maskapainya. Ia berterima kasih kepada seluruh kru kabin yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam mencapai pencapaian ini. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para penumpang yang selalu memberikan dukungan dan kepercayaan kepada Garuda Indonesia.

Dalam proses penilaian World Airline Awards, Skytrax melakukan survei secara menyeluruh kepada para penumpang dari berbagai maskapai di seluruh dunia. Survei ini melibatkan berbagai aspek, termasuk pelayanan, kebersihan, keramahan kru kabin, makanan dan minuman, hiburan di pesawat, kualitas tidur, hingga pengalaman keseluruhan selama penerbangan.

Garuda Indonesia berhasil mencatatkan peningkatan signifikan dalam hampir semua kategori penilaian, membuktikan dedikasi maskapai ini untuk selalu meningkatkan pengalaman penerbangan para penumpangnya.

Selain dinobatkan sebagai "The World's Best Airline Cabin Crew 2023," Garuda Indonesia juga mendapatkan sejumlah penghargaan lainnya dalam ajang World Airline Awards tahun ini. Beberapa di antaranya adalah "Best Economy Class Seat," "Best Airline Staff in Asia," dan "World's Best Business Class Lounge."

Penghargaan-penghargaan ini menegaskan posisi Garuda Indonesia sebagai salah satu maskapai paling diakui dan dihormati di dunia. Keberhasilan ini juga menjadi motivasi bagi Garuda Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan memberikan pengalaman penerbangan yang tak terlupakan bagi para penumpangnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, Garuda Indonesia telah mengalami perluasan jaringan penerbangan ke berbagai destinasi internasional. Maskapai ini juga telah memperbarui armada pesawatnya dengan pesawat-pesawat terbaru dan modern, yang dilengkapi dengan fasilitas canggih guna meningkatkan kenyamanan para penumpang.

Prestasi "The World's Best Airline Cabin Crew 2023" ini menjadi momentum penting bagi Garuda Indonesia untuk terus bersaing di kancah penerbangan global. Dengan dedikasi dan komitmen yang tinggi, Garuda Indonesia berambisi untuk terus memberikan yang terbaik bagi para penumpangnya dan menjadikan penerbangan sebagai pengalaman yang tak terlupakan.

Penilaian "The World's Best Airline Cabin Crew 2023" dilaksanakan dari beberapa aspek mulai dari teknis pelayanan hingga karakteristik awak kabin, terutama sikap profesionalisme, antusiasme, dan keramahan kepada pengguna jasa, dilakukan melalui survei online terhadap penumpang di seluruh dunia dan dibuka pada September 2022 sampai Mei 2023 lalu, dan diikuti lebih dari 325 maskapai penerbangan dunia.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Selanjutnya: Sejarah Garuda Indonesia