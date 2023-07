Ada Program Umrah Gratis untuk Pelanggan KAI, Begini Cara Mendapatkannya

Iklan

TEMPO.CO, Solo - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI kembali membuka kesempatan bagi pelanggan untuk berangkat umrah gratis dengan Program Umrah with Access by KAI Tahap 2 untuk periode Juli sampai dengan Desember 2023. Pelanggan hanya cukup terus meningkatkan transaksi pembelian tiket kereta api jarak jauh kelas Komersial melalui aplikasi Access by KAI selama periode itu.

Informasi itu disampaikan Manager Humas PT KAI Daerah Operasional (Daop) 6 Yogyakarta Franoto Wibowo kepada awak media di Solo, Sabtu, 15 Juli 2023. Sebelumnya, KAI juga telah mengadakan Program Umrah with Access ini untuk periode Januari sampai Juni 2023.

"Program undian umrah tahap kedua di tahun 2023 ini diselenggarakan KAI sebagai wujud apresiasi kepada pelanggan setia KAI khususnya member Access by KAI,” ujar Franoto mengutip pernyataan VP Public Relations KAI Joni Martinus.

Franoto menjelaskan KAI memilih umrah sebagai hadiah utama karena melihat antusiasme masyarakat Indonesia sangat tinggi untuk berkunjung ke Tanah Suci. Terlebih, pada masa krisis pandemi beberapa waktu lalu kunjungan ke luar negeri, termasuk untuk keperluan umrah juga dibatasi.

Melalui program itu, KAI akan memberikan hadiah perjalanan umrah gratis kepada 2 pelanggan KAI yang beruntung. Hadiah umrah dapat dipindahtangankan kepada orang lain, namun tidak dapat diuangkan. Program ini tidak berlaku untuk pembelian tiket reduksi pegawai KAI Group, keluarga, pensiunan, serta reduksi infant.

Pengundian akan dilakukan pada awal Januari 2024 dengan disaksikan oleh notaris, Dinas Sosial, dan pejabat terkait. Masyarakat agar memantau terus media sosial resmi KAI yakni KAI121 dan Kereta Api Kita. Pajak dari hadiah ini ditanggung sepenuhnya oleh KAI.

Selanjutnya: Pada Program Umrah with KAI Access tahap pertama...

