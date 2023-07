Promo JCO Juli 2023, dengan Rp148 Ribu Dapat 3 Box Jpops

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - JCO Indonesia kembali hadir menawarkan promo berupa potongan harga (diskon) hingga tebus harga murah untuk sejumlah menu tertentu. Penawaran menarik tersebut selalu diperbarui (update) dan disuguhkan berbeda setiap minggunya demi memanjakan lidah serta dompet para pelanggan. Lantas, apa saja promo JCO Juli 2023?

Promo JCO Juli 2023

Berdasarkan unggahan dari akun Instagram @jcoindonesia, JCO Lovers dapat memanfaatkan promo periode 3-9 Juli 2023, meliputi:

1. Weekly Promotion

Melalui program bertajuk Weekly Promotion, perusahaan jaringan restoran di bidang food and beverages (F&B) asli asal Indonesia, JCO Donuts menghadirkan promosi mingguan. Di awal Juli 2023, pembeli bisa membawa pulang 2 kotak JPops dan 1 kotak JPops DIY (do it yourself) seharga Rp148.000.

Pembelian paket khusus tersebut hanya berlaku di aplikasi JCO dan situs jcodelivery.com. Setiap pelanggan diperbolehkan menikmati promo sebanyak dua paket dalam sekali transaksi. Selain itu, paket donat tidak dapat ditukarkan dengan produk lain, tidak bisa dibayar via tunai, serta hanya bisa dibeli selama persediaan masih ada.

Metode pembayaran yang tersedia untuk transaksi promo tersebut melalui situs resminya, meliputi BCA Virtual Account, Mandiri Bill Payment, Octo Clicks (CIMB Clicks), GoPay, QRIS (GoPay, LinkAja, OVO, dan sebagainya), serta Credit/Debit Card (Visa/Master).

Perlu diketahui, JPops sendiri adalah produk JCO Donuts & Coffee yang terdiri dari 24 donat imut (baby doughnut) atau berukuran mini dibandingkan seri reguler. Untuk setiap box-nya, berisi donat dengan 12 rasa, yaitu mango blitz, oreo, heaven berry, tira miss u, caviar mina, al capone, dan masih banyak lainnya.

Sementara itu, JPops DIY menghadirkan 12 donat polos dan 6 toping. Ada beragam topping yang disediakan, antara lain saus stroberi, saus coklat, saus vanila, oreo, meses coklat, dan meses warna-warni. Sesuai dengan namanya, konsumen bisa berkreasi dengan deretan saus untuk menghias donat sesuai selera.

2. Menu Golden Oasis

Tak hanya promo JCO Juli 2023, gerai makanan dan minuman JCO Donuts & Coffee juga merilis menu baru pada awal bulan. Menu bertema Golden Oasis tersebut menyuguhkan donat sekaligus minuman dingin menyegarkan. Adapun dua produk dalam seri tersebut, yaitu Da Vinchiz Donut dan Iced Jasmine PassionFruit Cheese Tea.

Produk dalam menu Golden Oasis dapat dicicipi secara langsung di seluruh cabang JCO Indonesia. Sayangnya, series spesial tersebut hanya dapat dinikmati hingga akhir September 2023. Selain itu, berdasarkan pantauan Tempo, menu terbaru itu belum tersedia pada laman www.jcodelivery.com.

3. Promo Perfect Pairing

JCO Indonesia juga memberikan penawaran menarik berupa promo Perfect Pairing yang berlaku 3-9 Juli 2023. Pelanggan bisa merasakan menu Omelette Sausage bersama satu minuman yang bisa dipilih gratis, yaitu Iced Lemon Tea atau Americano. Sepaket menu makanan dan minuman utama tersebut hanya dipatok Rp61.000.

Untuk pembeliannya, pelanggan hanya bisa melakukan transaksi secara langsung (dine in & take away) di gerai JCO Donut & Coffee, antara lain:

- JCO Blora Sudirman.

- JCO Damyati.

- JCO Menara Mandiri.

- JCO Purwakarta.

- JCO Rawamangun.

- JCO Serang 1.

- JCO Serang 2.

- JCO Tamini.

Untuk informasi promo JCO Juli 2023 lebih lanjut maupun periode berikutnya, pelanggan dapat mengunjungi laman www.jcodonuts.com, akun media sosial Facebook JCO Donuts Coffee Indonesia, Instagram @jcoindonesia, Twitter @jcoindonesia, YouTube JCO Donuts & Coffee, atau menginstal aplikasi JCO dari Google Play Store maupun App Store. Semoga bermanfaat.

MELYNDA DWI PUSPITA