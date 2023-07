Gempa Bantul Yogyakarta, Pengunjung Berhamburan Keluar dari Bioskop Plaza Ambarrukmo

Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Adelia Zahra menceritakan pengalamannya saat merasakan gempa berkekuatan Magnitudo 6,4 di Bantul, Yogyakarta, pada Jumat malam, 30 Juni 2023. Saat terjadi gempa bumi, perempuan berusia 22 tahun itu tengah berada di dalam Studio I, Bioskop XXI Plaza Ambarrukmo.

Awalnya, Adelia masuk ke dalam studio sekitar pukul 18.35 WIB bersama bapak dan ibunya. Ia duduk di baris kursi F nomor 13, 14, 15. "Jadi memang agak di dekat tangga gitu ya," ucapnya saat dihubungi, Jumat malam, 30 Juni 2023.

Di tengah pemutaran film berjudul Indiana Jones and The Dial of Destiny, Adelia dan kedua orang tuanya merasakan getaran kuat di kursi yang didudukinya. Awalnya ia menduga bahwa getaran yang dirasakannya itu akibat dari getaran suara penguat suara bioskop.

Namun belakangan ia gelisah karena getaran tak hanya terjadi pada kursinya, tapi juga di kursi-kursi bioskop yang kosong. Apalagi saat itu studio bioskop tempatnya menonton, tidak ramai oleh pengunjung.

Hingga akhirnya, kata Adelia, terdengar teriakan dari seorang penonton yang berada jauh di belakangnya menyerukan adanya gempa bumi.

Ia langsung bergegas untuk menyelamatkan diri, sembari menarik kedua orang tuanya untuk keluar dari studio bioskop. "Alhamdulillah kami memilih di tempat duduk yang itu (dekat tangga). Jadi keluarnya nggak perlu desak-desakan, eggak perlu kegencet orang. Jadi begitu keluar, bisa langsung ke tangga, bisa langsung lari gitu," kata Adelia.

Saat keluar dari studio bioskop, waktu menunjukkan pukul 19.58 WIB. Adelia menyaksikan semua penonton film di studio I itu kelimpungan mencari tempat aman dan keluar bioskop yang berlokasi di Jalan Laksda Adisucipto nomor 80, Yogyakarta tersebut.

Adelia bersama kedua orang tuanya lalu bergegas menuju ke tempat parkir kendaraan pukul 20.00 WIB dan akhirnya keluar dari Plaza Ambarukmo.

