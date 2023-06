Pegadaian Raih Predikat Perusahaan Terbaik untuk Bekerja di Asia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pegadaian (Persero) kembali meraih penghargaan Perusahaan Terbaik untuk Bekerja di Asia (Best Company to Work For in Asia 2023) selama lima tahun berturut-turut serta Perusahaan Paling Peduli di Asia (Most Caring Company Awards in Asia 2023) oleh HR Asia Media.

Kepala Divisi Operasional Human Capital Pegadaian Andi Ibrahim mengatakan penghargaan ini menjadi kebanggaan bagi seluruh insan Pegadaian, sekaligus menjadi bukti bahwa perusahaan telah berhasil membentuk karyawannya untuk bertalenta dan berdaya saing.

“Kedua apresiasi ini sangat berarti bagi Pegadaian yang terus melakukan perbaikan dan inovasi di semua lini agar menjadi organisasi yang gesit, berdaya saing, dan mampu berinovasi," ucap Andi dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, 30 Juni 2023.

Andi berharap semoga penghargaan ini dapat memberi motivasi seluruh Insan Pegadaian untuk membuat perusahaan sebagai tempat yang baik untuk bekerja.

Dalam lima tahun terakhir, Pegadaian terus melakukan pengembangan di bidang sumber daya manusia (SDM), khususnya dalam manajemen talenta, keberagaman, inklusi, modernisasi, hingga penyediaan fasilitas kesehatan, yang menjadikan Pegadaian sebagai Perusahaan Terbaik untuk Bekerja seperti saat ini.

