Kolaborasi YOU Beauty dan Hydro Coco Luncurkan Sunscreen

INFO BISNIS - YOU Beauty, salah satu brand kecantikan di Indonesia meluncurkan produk terbaru hasil kolaborasi bersama brand minuman air kelapa asli ternama Hydro Coco. Kolaborasi YOU Beauty dengan Hydro Coco ini menghasilkan produk perawatan kulit sunscreen atau tabir surya, yang diformulakan untuk pemilik kulit sensitif dan berjerawat.

Sebagai jenamaan produk kecantikan di Indonesia, YOU berkomitmen menghadirkan solusi produk perawatan kulit wajah yang sesuai dengan pasar lokal, utamanya pada kondisi geografis Indonesia yang tropis, dimana penggunaan sunscreen menjadi benteng awal dari ancaman sinar matahari. Tak hanya proteksi pada kulit, YOU juga terinspirasi dari pentingnya menjaga hidrasi serta imun tubuh karena beraktivitas di luar ruangan yang bisa diperoleh dengan mengkonsumsi air kelapa karena sumber elektrolit alami yang terkandung di dalamnya.

Karena itu, kolaborasi ini ditujukan secara spesial kepada industri produk minuman air kelapa ternama di Indonesia, Hydro Coco yang diproduksi oleh Kalbe Nutritionals, perusahaan yang expert di bidang kesehatan serta nutrisi. “Kami sangat bersyukur, senang dan bangga akan kolaborasi yang kami inisiatifkan kepada Hydro Coco ini disambut baik oleh tim Hydro Coco," kata PR & Marcomm Manager YOU Beauty Nurul Fajrini.

Menurutnya, setelah proses panjang yang dilalui, akhirnya pada pertengahan tahun ini Sunbrella Intensive Care Watery Sunscreen dapat dipasarkan dan harapannya bisa diterima baik oleh konsumen. "Spesial kolaborasi ini juga diproduksi secara terbatas, sehingga konsumen dapat bergegas mendapatkannya dan merasakan manfaat #TerproteksiTerhidrasi dari YOU x Hydro Coco," ujarnya.

Senior Brand Manager Hydro Coco David Adisaputra H, mengatakan, Hydro Coco sangat mengapresiasi inisiatif YOU beauty, dimana sinergi lintas industri ini beberapa waktu kebelakang menjadi trend yang cukup menarik minat pasar. Karena itu, Hydro Coco berharap kolaborasi ini juga dapat disambut secara hangat oleh konsumen.

"Dan menjadi pengingat bagi kita untuk bisa melindungi kulit dari paparan sinar matahari dan tetap menjaga hidrasi tubuh serta menjaga imun saat berkegiatan di luar ruangan dengan rutin mengonsumsi air kelapa," kata David.

Mengusung tema “Keep It Protected and Hydrated Under The Sun”, produk ini memiliki 8x lapisan pelindung yang mampu melindungi kulit dari UVA, UVB, Bluelight, Infrared, anti-polusi, anti-photoaging, dehidrasi dan kusam, serta membuat kulit tetap terhidrasi. Sebab, YOU Sunbrella Intensive Care Watery Sunscreen ini mengandung SPF 50+ PA++++ dan diperkaya dengan Thanaka Extract, Moringa Seed Extract, Buddleja Officinalis Flower Extract, 5x Ceramide, Ectoin, dan Essential oil yang mampu menyerap sinar ultraviolet dan menangkal radikal bebas.

Dengan watery formula, produk ini terasa lebih ringan ketika digunakan dan tidak lengket. Selain itu kandungan Ectoin yang dikombinasikan dengan Moringa seed extract pada YOU Sunbrella ini, juga mampu membantu mengurangi photodamage pada kulit dan melawan masalah kulit yang disebabkan karena faktor lingkungan.

Hadirnya YOU Sunbrella Intensive Care Watery Sunscreen ini sejalan dengan ideologi YOU Beauty dalam menjunjung tinggi filosofi brand "Long-lasting Beauty". Dimana YOU Beauty berkomitmen untuk berinovasi dalam menawarkan produk berteknologi inovatif yang menyerap kebaikan alam.

Produk ini juga terbukti 100 persen no harm, telah terbukti secara klinis, cruelty free, dan balanced water and oil level. YOU Sunbrella Intensive Care Watery Sunscreen ini sudah bisa ditemukan secara eksklusif di YOU Official Store di Lazada mulai 30 Mei 2023 dengan harga Rp 89.100. (*)