Terkini: Indef Sebut Penyebab Meruginya MotoGP dan WSBK, Susi Pudjiastuti Buka Suara Lagi soal Ekspor Pasir Laut

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Minggu sore, 18 Juni 2023 dimulai dari Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menanggapi dua event internasional yang diselenggarakan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, MotoGP dan WSBK, yang disebut merugi.

Disusul, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) memprediksi potensi perputaran uang bagi perekonomian Indonesia dari pertandingan Indonesia vs Argentina bisa mencapai Rp 965 miliar. Adapun FIFA Matchday itu diselenggarakan besok Senin, 19 Juni 2023, di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.

Selanjutnya, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali menanggapi soal pembukaan kembali ekspor pasir laut. Dia menyarankan agar pemerintah menyewakan pulau di Tanah Air kepada negara lain selama periode tertentu ketimbang penjualan pasir laut.

Berikutnya, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menanggapi soal rencana pemerintah membatasi pembelian LPG 3 kg (kilogram) per 1 Januari 2024.

Terakhir, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) menyatakan peluang masuk ke pasar global terhadap produk mebel dan kerajinan nasional masih terbuka lebar.

Kelima berita itu paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

