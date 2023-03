Hampir Semua Harga Bahan Pokok Melonjak di Hari Pertama Ramadan, Utamanya Cabai dan Daging Sapi

TEMPO.CO, Jakarta - Situs Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) mencatat hampir seluruh harga bahan pokok naik di hari pertama Ramadan naik ketimbang sehari sebelumnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada komoditas cabai dan daging sapi.

Harga cabai rawit hijau tercatat sebesar 5,48 persen menjadi Rp 48.150 per kilogram. Kemudian harga cabai rawit merah naik 4,21 persen menjadi Rp 76.650 per kilogram. Harga cabai merah besar juga naik 3,3 persen menjadi Rp 50.050 per kilogram dan cabai merah keriting naik 2,11 persen menjadi Rp 50.900 per kilogram.

Tak hanya itu, harga daging sapi juga turut melonjak. Tercatat harga daging sapi kualitas 1 naik 1,67 persen menjadi Rp 140.000 per kilogram. Sedangkan harga daging sapi kualitas 2 naik 1,24 persen menjadi Rp 131.000 per kilogram.

Selanjutnya harga bawang putih ukuran sedang naik 1,79 persen menjadi Rp 39.100 er kilogram dan bawang merah ukuran sedang naik 1,34 persen menjadi Rp 37.900 per kilogram. Sementara harga telur ayam ras segar naik menjadi Rp 30.050 per kilogram.

Kanal resmi Informasi Pangan Jakarta pada Kamis, 23 Maret 2023, juga mencatat kenaikan rata-rata tertinggi terjadi pada daging sapi. Harga daging sapi has bagian paha belakang hari ini melonjak sebesar Rp 3.204 dibandingkan sehari sebelumnya menjadi Rp 147.159 per kilogram. Sementara harga dari sapi murni turun Rp 3.065 menjadi Rp 138.565 per kilogram.

