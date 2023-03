Silicon Valley Bank Kolaps, Sandiaga Uno Minta Startup Waspada dalam Siapkan Strategi Permodalan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno angkat bicara soal kolapsnya Silicon Valley Bank (SVB) yang tiba-tiba terjadi pada pekan lalu akibat krisis modal.

Meski bangkrutnya SVB itu tidak secara langsung berpengaruh terhadap kondisi perbankan di Tanah Air, Sandiaga menyebut hal tersebut harus menjadi momentum bagi para startup di dalam negeri untuk menyiapkan strategi bisnisnya. Khususnya, strategi bisnis dalam bidang permodalan usaha.

Silicon Valley Bank dikenal sebagai bank yang berfokus memberi pinjaman bagi banyak startup pada Jumat pekan lalu kolaps karena mengalami krisis modal. Salah satu pemicu bangkrutnya SVB adalah kenaikan suku bunga yang dilakukan The Fed secara agresif dalam satu tahun terakhir.

Lebih jauh, Sandiaga juga menyoroti bagaimana industri startup saat ini termasuk terimbas oleh tech winter yang telah mengguncang industri teknologi.

"Ini kan katanya tech winter is coming, kalau menurut saya bukan is coming, tapi already here dan perusahaan besar itu, perusahaan yang world classs akan dinilai bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan musim dingin," kata Sandiaga usai meresmikan Ruang Belajar GoSend yang digelar di Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023.

Menurut Sandiaga, perusahaan teknologi pada saat musim dingin tersebut diuji dari berbagai sisi. Sehingga, dibutuhkan upaya keras agar mampu bertahan dan keluar dari situasi yang kurang baik.

