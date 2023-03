Menjelang Ramadan, Harga Cabai dan Minyak Goreng Naik

TEMPO.CO, Jakarta - Harga cabai dan sejumlah kebutuhan pokok terus melonjak naik menjelang Ramadan. Harga cabai rawit merah dan hijau, serta cabai merah besar dan keriting kompak naik hari ini, Selasa, 7 Maret 2023.

Berdasarkan data di Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS Nasional, harga cabai merah besar, cabai merah keriting, cabai rawit hijau, cabai rawit merah, minyak goreng kemasan bermerk 2, dan gula pasir kualitas premium kompak naik. Cabai merah besar terpantau naik 0,55 persen atau Rp 250 dengan harga Rp 45.750 per kilogram. Cabai merah keriting juga naik 1,41 persen atau Rp 650 menjadi Rp 46.800 per kilogram.

Sementara itu, harga cabai rawit hijau mengalami kenaikan 1,48 persen atau Rp 700. Harganya menjadi Rp 49.050. Harga cabai rawit merah juga naik menjadi Rp 67.700. Ini berarti kenaikannya 3,99 persen atau Rp 2.600. Sedangkan harga minyak goreng kemasan bermerek 2 hari ini Rp 20.200 per kilogram. Harga ini naik 0,25 persen atau Rp 50. Gula pasir kualitas premium juga terpantau naik 0,32 persen atau Rp 50 menjadi Rp 15.900.

Sementara itu, daging sapi kualitas 1 terpantau mengalami penurunan 0,07 persen atau Rp 100. Harganya menjadi Rp 137.700 per kilogram. Ada pula harga pangan yang tetap, yaitu beras kualitas super II, telur ayam ras segar, minyak goreng curah, minyak goreng kemasan bermerk 1, dan gula pasir lokal.

Telur ayam ras segar dihargai Rp 28.500 per kilogram. Sementara beras kualitas super II dihargai Rp 14.100 per kilogram. Harga minyak goreng curah juga tetap Rp 15.550 per kilogram. Minyak goreng kemasan bermerek 1 juga tetap Rp 21.750. Sedangkan harga gula pasir lokal juga tetap Rp 14.500 per kilogram.

