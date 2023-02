Terkini Bisnis: Gaya Hidup Mewah Dirjen Pajak Suryo Utomo Menjadi Sorotan, Ungkapan Kesedihan Sri Mulyani

TEMPO.CO, Jakarta - Berita ekonomi dan bisnis terkini yang banyak dibaca pada Minggu, 26 Februari 2023 adalah tentang gaya hidup mewah Dirjen Pajak Suryo Utomo yang menjadi sorotan publik setelah kasus penganiayaan yang melibatkan anak seorang pejabat tinggi Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo. Selanjutnya adalah berita tentang ungkapan kesedihan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai menjenguk Cristalino David Ozora atau David. David merupakan korban penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satriyo, anak Rafael Alun.

Berita yang juga banyak dibaca adalah mengenai penyelesaian pembebasan lahan Tol Semarang-Demak Seksi I Ruas Kaligawe-Sayung. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa persoalan tersebut sudah disampaikan ke Presiden Jokowi dan akan segera diselesaikan. Berikutnya adalah tentang harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik menjelang Ramadan meski permintaan barang tidak meningkat. Selanjutnya adalah klaim Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasodjo menyebut kendaraan listrik jauh lebih hemat ketimbang kendaraan bahan bakar minyak atau BBM.

Berikut rangkuman berita terkini ekonomi dan bisnis Tempo.co.

X

1. Akibat Ulah Anak Buah, Dirjen Pajak Suryo Utomo Disorot Publik, Ini Harta Kekayaan dan Profilnya

Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satriyo, anak seorang pejabat tinggi Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, membuat Dirjen Pajak Suryo Utomo ikut menjadi sorotan publik. Kasus penganiayaan tersebut mengungkap gaya hidup mewah keluarga Rafael. Sehingga gaya hidup para pejabat Dirjen Pajak kini menjadi perhatian publik.

Di tengah heboh kabar tentang gaya hidup mewah para pejabat pajak, muncul sebuah video yang menampilkan sosok Suryo Utomo yang mengendarai motor gede (moge) bersama dengan para pejabat Ditjen Pajak lainnya. Postingan itu dipublikasikan oleh kanal YouTube Belasting Rijder pada 3 tahun lalu.

2. Sri Mulyani Usai Jenguk David: Sungguh Pedih dan Remuk Hati Saya

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kesedihan mendalam usai menjenguk korban Cristalino David Ozora atau David. David adalah korban penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satriyo, anak pejabat tinggi Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo."Sungguh pedih dan remuk hati melihat kondisi David akibat penganiayaan yang kejam dan keji," ungkap Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga memohon maaf kepada ayah David, Jonathan Latumahina saat menjenguk di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Sabtu siang 25 Februari 2023. Sri Mulyani mendukung penuh langkah hukum dilakukan Jonathan untuk mendapat keadilan dan kepastian. "Tindakan kekerasan dan penganiayaan keji tidak boleh dibiarkan, tidak boleh terulang lagi dan tidak dapat dibenarkan oleh alasan apapun," ujarnya.

3. Keluhan Warga Ditampung Jokowi, Pembebasan Lahan Tol Semarang-Demak Seksi I Akan Diselesaikan

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa persoalan terkait pembebasan lahan Tol Semarang-Demak Seksi I Ruas Kaligawe-Sayung segera diselesaikan. “Tadi sudah ditemui dan Presiden (Jokowi) mengatakan akan diselesaikan, keluhan sudah ditampung dan langsung ditugaskan kepada para menteri. Insya Allah akan segera dibereskan, nanti kami bantu,” kata Ganjar Pranowo, usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi II, di Sayung, Kabupaten Demak, Sabtu, 25 Februari 2023.

Menurut Ganjar, keluhan masyarakat sudah ditampung Presiden Jokowi dan disampaikan kepada menteri terkait. “Kami senang dan berterima kasih, karena Presiden Jokowi luar biasa. Beliau menemui perwakilan masyarakat yang merasa belum puas terkait proyek ini," ujarnya pula.

4. Menjelang Ramadan, Permintaan Bahan Pokok Belum Meningkat tapi Harga Sudah Naik

Menjelang bulan puasa Ramadan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok mencatat kenaikan harga sejumlah bahan pokok. Berdasarkan data terakhir per 24 Februari 2023 terdapat 10 komoditas yang harganya melonjak, antara lain beras, minyak goreng Minyakita, daging sapi dan ayam, tepung terigu kedelai, cabai, dan bawang putih.

Tercatat harga beras medium naik 4,39 persen dibandingkan pada bulan lalu pada 26 Januari 2023 menjadi Rp 11.900 per kilogram. Angka tersebut jauh di atas batas harga eceran tertinggi atau HET beras medium, yakni Rp 9.450 per kilogram. Sedangkan harga beras premium juga naik sebesar 3,01 persen menjadi Rp 13.300 per kilogram.

5. Dirut PLN Klaim Kendaraan Listrik Lebih Hemat 75 Persen

Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasodjo menyebut kendaraan listrik jauh lebih hemat ketimbang kendaraan bahan bakar minyak atau BBM. Dia berujar, mobil BBM dengan jarak tempuh 10 kilometer bisa menghabiskan 1 liter BBM. Sementara mobil listrik dengan jarak yang sama hanya menghabiskan listrik 1,2 kWh.

Artinya, dengan asumsi tarif listrik Rp 1.699,53 per Kwh, mobil listrik hanya membutuhkan biaya sekitar Rp 2.500. Sementara itu, mobil BBM membutuhkan Rp 14.000. “Dengan begitu menggunakan mobil listrik lebih hemat sekitar 75 persen daripada menggunakan mobil BBM,” kata Darmawan melalui keterangan tertulis, Minggu, 26 Februari 2023.

