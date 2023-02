Bidik 1,4 Miliar Wisatawan Nusantara, Sandiaga Upayakan Tiket Pesawat Murah di Seluruh Provinsi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno sedang mengupayakan harga tiket pesawat murah di seluruh provinsi Indonesia untuk mengejar target 1,4 miliar wisatawan nusantara pada 2023.

Dalam The Weekly Brief With Sandi Uno” di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Senin, 20 Februari 2023, Sandiaga mengatakan tiket pesawat murah memang tidak sama rata promonya dan tidak berlaku di semua provinsi. Ia menuturkan baru sejumlah destinasi yang diberlakukan harga tiket pesawat murah seperti rute Jakarta-Bandung, Jakarta-Sorong, Jakarta-Labuan Bajo, dan Jakarta-Bali.

"Ke depan dengan bertambahnya jumlah pesawat dan meningkatnya ketersediaan kursi, kita harapkan harga tiket akan berangsur turun dan dapat dijangkau di seluruh wilayah nusantara. Karena target pergerakan wisatawan dalam negeri itu 1,4 miliar dan ini harus ditopang oleh semua stakeholders," kata Sandiaga dalam keterangan resminya, 20 Februari 2023.

Kemenparekraf memproyeksikan terjadi lonjakan permintaaan atau kenaikan demand yang signifikan saat musim libur Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah yang jatuh pada April 2023. Lonjakan permintaan ini tentu memerlukan lebih banyak jumlah pesawat yang beroperasi.

"Kita harus menjaga jangan sampai ada net outflow dari wisatawan kita yang justru berwisata di luar negeri," ujar Sandiaga.

Selain tiket pesawat murah, Sandiaga juga mempercepat pemulihan industri perhotelan. Sejumlah upaya dilakukan Kemenparekraf antata lain dari kemudahan sertifikasi dan perizinan OSS, CHSE Kemenparekraf bekerja sama dengan BSN, mendorong regulasi penambahan hari libur nasional dan cuti bersama, dan membantu permodalan melalui pasar modal OSS.

Sandiaga menjelaskan Kemenparekraf bekerja sama dengan PHRI, ASITA, dan GIPI untuk mendorong keterisian hunian kamar di seluruh daerah di Indonesia.

"Data PHRI sejak pandemi tahun 2020 hingga tahun 2022 terjadi peningkatan hunian hingga 50 persen. Ini menjadi dasar optimisme, namun kita tidak boleh terlena, kita dorong terus agar industri perhotelan bisa pulih lebih cepat," kata Sandiaga Uno.

