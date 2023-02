HUT ke-66 BCA, Lima E-Commerce yang Berikan Diskon Gede

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA menawarkan sejumlah promo berupa diskon atau harga spesial pada momen ulang tahunnya yang ke-66. Diskon itu diberikan pada merchant-merchant yang bekerja sama dengan bank tersebut dari beragam merek dan produk, mulai dari makanan, fesyen, hiburan, hingga voucher di e-commerce dan retail.

Dilansir dari website resminya https://promo.bca.co.id, perusahaan e-commerce memberikan diskon mulai dari Rp 33 ribu hingga Rp 660 ribu.

Tempo mencoba merangkum lima e-commerce yang memberikan diskon pada momen HUT ke-66 BCA:

1. Alfagift

Berlaku untuk pembelian semua produk di Alfagift, kecuali pembelian Rokok dan Susu bayi di bawah 1 tahun, dan pembelian produk yang dikirim dari Toko Alfamart dan dari Gudang dalam 1 transaksi. Periode Promo: 21-22 Februari 2023, mulai pukul 10.00 - 23.59 WIB. Potongan Rp 33 ribu berlaku menggunakan Virtual Account BCA via myBCA, BCA mobile, KlikBCA atau ATM BCA. Minimum transaksi Rp166 ribu. Berlaku untuk 660 transaksi pertama sepanjang periode program.

2. Klik Indomaret

Cashback Rp 66 ribu Berlaku untuk pembelian produk groceries bagi pelanggan Merchant. Minimum transaksi Rp 300 ribu, tidak berlaku untuk pembelian susu infant (di bawah 1 tahun), gas, rokok, produk virtual dan travel.Maksimum 1x transaksi/user/hari untuk 660 transaksi pertama/ hari. Kode promo: BCAHUT66. Berlaku Cicilan BCA 0% bagi pengguna Kartu Kredit BCA dengan transaksi minimum Rp500 ribu

3. ShopeePay

Cashback Rp66 ribu, berlaku jika melakukan top up minimum Rp125.000 sebanyak minimum 6 kali. Terbatas untuk 660 transaksi pertama/hari selama periode promo. Cashback akan diberikan dalam bentuk saldo ShopeePay maksimal tanggal 1 Maret 2023. Satu user 1x cashback selama periode promo. PRomo berlaku mulai pukul 10.00 WIB setiap harinya.

4. Gopay

Cashback hingga Rp66.000, berlaku untuk pengguna baru GoPay. Top up pertama minimum Rp299 ribu mendapatkan cashback Gopay coins Rp20 ribu. Top up kedua minimum Rp299 ribu mendapatkan cashback Gopay coins Rp46 ribu. Cashback akan diterima maksimum 7x24 jam setelah top up berhasil. Berlaku untuk 5.000 user selama periode program promosi.

5. Kick Avenue

Diskon hingga Rp660 ribu dengan minimum transaksi Rp 2 juta. Berlaku untuk 250 transaksi pertama/hari. Promo berlaku setiap pukul 10.00 WIB Wajib untuk memilih voucher yang diinginkan pada kolom My Voucher Code saat melakukan check out kode HUTBCA660 atau sebelum melakukan pembayaran. Berlaku untuk transaksi menggunakan Kartu Kredit BCA Visa, mastercard, JCB dan American Express atau Virtual Account BCA. Tidak dapat digabung dengan promo lainnya.

