Jadi Bos Baru Tokopedia, Begini Profil Melissa Siska Juminto

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia, Tokopedia, resmi berganti Chief Executive Officer (CEO). William Tanuwijaya, sang pendiri, resmi menanggalkan jabatannya sebagai CEO Tokopedia. Tugas William akan diisi Melissa Siska Juminto, Direktur/Chief Human Resources Officer grup GoTo dan Chief Operating Officer (COO) Tokopedia.

Meskipun begitu, William tak akan beranjak begitu saja dari Tokopedia. Dia tetap akan mengambil peran sebagai Chairman Tokopedia sembari menjalani tugas lainnya sebagai Co-Chairman di GoTo. Sementara Melissa tetap memegang jabatannya sebagai Direktur/Chief Human Resources Officer di GoTo sekaligus Presiden unit bisnis e-commerce GoTo.

Profil Melissa Siska Juminto

Melissa Siska Juminto lahir pada 1988. Melissa adalah putri yang lahir dari pasangan Fanny Tjiat Fan dan Jodarno Juminto. Melissa banyak mengenyam pendidikan tinggi di luar negeri. Dia pernah berkuliah di Temasek Polytechnic mengambil Jurusan Business Information Technology. Ia melanjutkan kuliahnya di University of Washington mengambil jurusan Accounting and IS.

Pertama kali mengawali kariernya, Melissa menjadi pemimpin akuntansi dan keuangan di Tokopedia pada 2012. Tiga tahun kemudian, dia promosi jabatan menjadi wakil presiden bisnis Tokopedia. Setahun kemudian, pada 2016, dia menjadi Direktur Pelaksana Tokopedia. Selanjutnya, pada 2018, Melissa Siska Juminto menjadi COO Tokopedia.

Sejumlah penghargaan berhasil didapatkan Tokopedia di bawah pimpinan Melissa sebagai Direktur Pelaksana Tokopedia, di antaranya Indonesia E-Commerce Awards 2016 serta Indonesia Netizen Brand Choice Award 2017.

Tahun lalu, Melissa juga meraih penghargaan sebagai Most Extraordinary Women Business Leaders. Melissa Siska Juminto juga mensupport kesetaraan gender. Dia menerangkan bahwa pemimpin wanita itu unik dalam semua hal.

Tak hanya itu, Melissa dikenal sebagai sosok yang memiliki perhatian terhadap isu gender. Dia tercatat pernah mengenalkan kebijakan untuk mengampanyekan kesetaraan gender di lokasi kerja, seperti cuti keguguran, cuti hamil tiga bulan, sampai cuti melahirkan.

Melissa juga menginisiasi nama panggilan terhadap karyawan yang baru kembali cuti hamil, yaitu Nakama. Dia juga mendorong penyediaan fasilitas penitipan anak di lingkungan kerja Tokopedia. Bahkan, saat ini ada Komunitas Nakamom, yaitu komunitas para ibu yang berprofesi di Tokopedia untuk berbagi ilmu pengalaman mengasuh anak.

HAN REVANDA PUTRA

