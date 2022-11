Profil Pemegang Saham Terbesar GoTo: William Tanuwijaya, Melissa Siska Juminto, Andre Sulistyo, Kevin Bryan Aluwi

TEMPO.CO, Jakarta - Kondisi makro ekonomi global telah berdampak signifikan pada PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Perusahaan pun berupaya melakukan sejumlah efisiensi sejak awal tahun. Terbaru, GoTo melakukannya pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 12 persen karyawannya. Total PHK massal sekitar 1.300 tenaga kerja di wilayah operasional, yakni Indonesia, Vietnam, Singapura, dan India, dipecat.

Terlepas dari pemecatan ribuan karyawan ini, GoTo merupakan perusahaan hasil penggabungan dua unicorn Indonesia, Gojek dan Tokopedia. Perusahaan ini dibentuk pada 2021 lalu dan menjadi salah satu dari lima perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia. Valuasinya mencapai Rp 452 triliun per 11 April 2022.

Di balik nama GoTo, ada sejumlah nama pemegang saham terbesar, yaitu William Tanuwijaya, Melissa Siska Juminto, Andre Sulistyo, serta Kevin Bryan Aluwi.

Pemegang Saham Besar GoTo

Berikut sekilas profil beberapa pemegang saham terbesar GoTo.

1. William Tanuwijaya

Mengutip laman tokopedia.com, William Tanuwijaya merupakan pendiri dan Chief Executive Officer (CEO) Tokopedia. Dia lahir di Pematang Siantar, 11 November 1981 silam. William diangkat menjadi Komisaris GoTo sejak 2021. Dia adalah salah satu pemegang saham Seri B di perusahaan ini. Berkat perannya mendirikan Tokopedia, pada 2019, dia didapuk Satyalancana Wira Karya. William dinilai berkontribusi terhadap pertumbuhan teknologi dan ekonomi Indonesia.

2. Melissa Siska Juminto

Dilansir dari laman gotocompany.com Melissa Siska Juminto lahir pada 1988. Dia menjabat sebagai Direktur dan Chief of Human Resources Officer GoTo sejak 2021. Melissa, sapaannya, juga menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) PT Tokopedia sejak 2018. Dia pertama kali bergabung dengan Tokopedia pada 2012. Sejak itu Melissa telah memegang berbagai peran di bidang keuangan dan SDM, termasuk menjabat sebagai Vice President of Business dan Chief of Staff di Tokopedia. Melissa merupakan salah satu pemegang saham Seri B.

3. Andre Sulistyo

Andre Sulistyo lahir pada 1983. Dia merupakan pemegang saham seri B di GoTo. Andre diangkat menjadi Direktur Utama/Chief Executive Officer (CEO) GoTo pada 2021. Dia telah bergabung dengan perusahaan sejak 2015. Perannya di Tokopedia antara lain menarik investor dari Telkomsel, Google, Tencent, Astra, KKR, Facebook, Visa, dan Warburg Pincus.

Saat ini dia menjabat sebagai Direktur Utama/CEO PT Dompet Karya Anak Bangsa (DKAB). Ini adalah lini usaha GoTo yang fokus pada bisnis pembayaran, jasa keuangan, dan solusi bisnis. Selain itu, Andre juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, antara 2021 hingga 2026.

4. Kevin Bryan Aluwi

Kevin Bryan Aluwi lahir pada 1986. Dia diangkat sebagai Komisaris GoTo sejak 2022. Kevin adalah salah satu pendiri Gojek, dia jadi CEO-nya 2019 hingga 2022. Dia merupakan pemegang saham seri B di GoTo. Selama di Gojek, selain menjabat sebagai CEO, Kevin juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Dompet Karya Anak Bangsa (DKAB) dan Direktur Utama PT Paket Anak Bangsa (PAB). Kevin didapuk sebagai “Forbes 30 under 30 Asia 2016” untuk kategori perusahaan teknologi konsumen.

