Harga Emas Antam Hari Ini Naik jadi Rp 1.024.000 per Gram, Bagaimana di Pasar Global?

TEMPO.CO, Jakarta - Harga emas yang dikeluarkan oleh PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. atau harga emas Antam per hari ini, Rabu, 4 Januari 2023, berada di level Rp 1.024.000 per gram.

Situs logammulia.com menunjukkan harga emas keluaran perusahaan pelat merah tersebut naik Rp 2.000 ketika dibandingkan dengan posisi kemarin, Selasa 3 Januari 2023.

Berikut rincian harga emas Antam per hari ini:

0,5 gram Rp 562.000

1 gram Rp 1.024.000

2 gram Rp 1.988.000

3 gram Rp 2.957.000

5 gram Rp 4.895.000

10 gram Rp 9.735.000

25 gram Rp 24.212.000

50 gram Rp 48.345.000

100 gram Rp 96.612.000

250 gram Rp 241.265.000

500 gram Rp 482.320.000

1.000 gram Rp 964.600.000

Anda yang berencana membeli emas dan ingin mendapat jaminan keaslian dan kemurnian emas batangan Antam LM, bisa melakukan pembelian melalui logammulia.com. Cara lain yang dapat ditempuh adalah dengan datang langsung ke Butik Emas LM.

Adapun investasi emas batangan ANTAM LM kini semakin mudah dengan layanan pengiriman ke alamat konsumen.

Sementara itu, harga emas keluaran Antam dan UBS di situs resmi Pegadaian menunjukkan angka yang berbeda. Untuk ukuran 1 gram misalnya, emas Antam dibanderol Rp 1.058.000 dan emas UBS di angka Rp 1.023.000.

Kenaikan harga emas Antam tersebut seiring dengan lonjakan harga komoditas emas pada akhir perdagangan Selasa atau Rabu pagi WIB.

Kenaikan harga emas ini memperpanjang keuntungan untuk hari ketiga berturut-turut didorong oleh imbal hasil obligasi pemerintah AS yang lebih lemah dan kekhawatiran resesi ekonomi global menjadikan logam kuning ini sebagai tempat investasi yang aman.

Adapun kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari di divisi Comex New York Exchange, yang melonjak US$ 19,9 atau 1,09 persen menjadi ditutup pada US$ 1.846,10 per ounce. Emas tercatat mencapai puncak pada level US$ 1.856,6, atau tertinggi untuk emas Comex sejak 17 Juni, menandai tertinggi dalam 6,5 bulan.

Sementara emas berjangka naik US$ 0,20 atau 0,01 persen menjadi US$ 1.826,2 pada Jumat pekan lalu, 30 Desember 2022. Sedangkan pada Rabu lalu, 28 Desember 2022, harga emas berada di level US$ 1.815,8.

